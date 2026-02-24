HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hàng không Việt khai thác 9.100 chuyến bay dịp Tết: Ba sân bay lớn đồng loạt lập kỷ lục

Dương Ngọc

(NLĐO) - Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện hơn 9.100 chuyến bay.

Thị trường hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận mức tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ số quan trọng.

Hàng không Việt khai thác 9.100 chuyến bay dịp Tết: Ba sân bay lớn đồng loạt lập kỷ lục - Ảnh 1.

Ngày cao điểm nhất Tết Nguyên đán 2026, sân bay Nội Bài ghi nhận hơn 137.700 khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Ảnh: Phan Công

Theo Cục Hàng không Việt Nam, toàn thị trường đạt gần 2,6 triệu hành khách và 19.200 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 15,9% và 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng hơn 21%; hàng hóa quốc tế tăng tới 50%.

Tại các cảng hàng không, tổng sản lượng đạt 24.026 lượt cất hạ cánh, phục vụ 3,7 triệu hành khách. Ba cửa ngõ lớn là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng đồng loạt thiết lập kỷ lục mới.

Tân Sơn Nhất khai thác 8.713 lượt cất hạ cánh, đón 1,4 triệu khách. Riêng mùng 6 tháng Giêng (22-2), sân bay này phục vụ hơn 182.900 lượt khách - cao hơn 16,6% so với đỉnh Tết năm ngoái.

Nội Bài đạt 5.800 lượt cất hạ cánh, gần 986.400 lượt khách; ngày cao điểm nhất ghi nhận hơn 137.700 khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Đà Nẵng cũng vượt mốc 58.000 khách trong ngày cao điểm, tăng hơn 30%.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 1,65 triệu khách và 6.470 tấn hàng hóa, với tỉ lệ đúng giờ (OTP) trung bình 61%, hủy 48 chuyến. 

Dù trong một số ngày đầu kỳ nghỉ Tết có xảy ra tình trạng các chuyến bay khởi hành chậm (chủ yếu do vấn đề khai thác của các hãng hàng không và do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết mây thấp, sương mù), nhưng hoạt động vận tải nhìn chung an toàn, chất lượng dịch vụ bảo đảm, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao.

Cục Hàng không đánh giá kết quả này phản ánh đà phục hồi và tăng trưởng mạnh của thị trường, đặc biệt tại các sân bay cửa ngõ lớn, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm 2026.

Vé máy bay Tết căng thẳng, hàng không tăng chuyến, thuê thêm 19 máy bay

Vé máy bay Tết căng thẳng, hàng không tăng chuyến, thuê thêm 19 máy bay

(NLĐO)- Vé máy bay Tết hạng phổ thông trên nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương khan hiếm, nhiều chặng đã được các hãng hàng không bán hết.

Hãng hàng không ý kiến gì về đề xuất chuyến bay "delay" 3 giờ phải hoàn vé?

(NLĐO)- Các hãng hàng không Việt Nam nêu quan điểm về đề xuất của cơ quan quản lý: Chuyến bay chậm 2 giờ phải phục vụ ăn, uống; chậm 3 giờ phải hoàn vé

Lãnh đạo Vietnam Airlines nói về kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng hơn 12 tỉ USD

(NLĐO)- Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà khẳng định Vietnam Airlines đang chủ động chuẩn bị nguồn lực toàn diện cho giai đoạn tăng trưởng mới.

