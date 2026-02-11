Hãng hàng không ý kiến gì về đề xuất chuyến bay "delay" 3 giờ phải hoàn vé?

Dự thảo Nghị định về Vận tải hàng không đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành theo hướng tăng nghĩa vụ, trách nhiệm hãng hàng không, bảo đảm quyền lợi của hành khách. Trong đó đề xuất quy định hành khách có quyền yêu cầu hoàn vé khi chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên.

Khi dự kiến chuyến bay bị chậm, hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị chậm; cập nhật thời gian dự kiến khởi hành mới trên màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại sân bay với tần suất ít nhất 30 phút/1 lần. Ảnh minh họa: Dương Ngọc

Cụ thể, chuyến bay bị chậm là khi thời gian khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian khởi hành theo lịch bay căn cứ.

Được biết, lịch bay căn cứ là lịch bay công bố của hãng hàng không để đặt chỗ, bán vé cho hành khách, phiên bản cập nhật đến thời điểm 15 giờ (giờ Hà Nội - thời điểm chốt dữ liệu) của ngày hôm trước ngày dự kiến khai thác.

Như vậy, cơ quan soạn thảo đã sửa đổi lịch bay căn cứ từ 22 giờ thành 15 giờ với mục đích để các hãng hàng không tăng cường công tác xây dựng lịch bay khai thác, bố trí đội máy bay. Đồng thời, tăng cường bảo vệ quyền lợi của hành khách, hành khách có thể sớm nắm được thông tin về tình hình chuyến bay, bao gồm các chuyến bay chậm giờ.

Theo dự thảo, khi hãng hàng không dự kiến một chuyến bay bị chậm, hãng phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị chậm; cập nhật thời gian dự kiến khởi hành mới trên màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại cảng hàng không với tần suất ít nhất 30 phút/1 lần.

Khi chuyến bay khởi thành chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không phải phục vụ ăn, uống hoặc phát phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Đồng thời, xem xét chuyển đổi thời gian bay theo yêu cầu của hành khách miễn phí.

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hành khách có quyền yêu cầu hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu không đồng ý đổi hành trình, đổi giờ bay hay chuyển sang chuyến khác.

Nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho hành khách có vé hợp lệ và đã được xác nhận chỗ.

Trường hợp chậm từ 6 giờ trở lên trong khung giờ 7 giờ - 22 giờ, ngoài hoàn vé và bồi thường, hãng hàng không phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc giải pháp thay thế khác nếu được hành khách đồng ý.

Hãng bay muốn giữ nguyên quy định hiện hành

Góp ý trong quá trình xây dựng Dự thảo, các hãng hàng không đề nghị giữ nguyên theo quy định hiện hành: Đối với chuyến bay bị chậm từ 2 giờ, hãng phục vụ uống; đối với chuyến bay bị chậm từ 3 giờ, hãng phục vụ ăn. Theo ý kiến của các hãng hàng không, việc thay đổi quy định theo Dự thảo sẽ làm tăng chi phí, ảnh hưởng các hãng hàng không tư nhân.

Các hãng cũng có ý kiến giữ nguyên quy định hãng hàng không có nghĩa vụ hoàn vé cho hành khách khi chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên. Theo ý kiến của các hãng hàng không, việc thay đổi quy định theo Dự thảo sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các hãng hàng không trong điều kiện vận tải hàng không thương mại còn gặp nhiều khó khăn.

Cần nâng cao nghĩa vụ của hãng hàng không, hạn chế chậm chuyến

Tuy nhiên, theo Cục Hàng không Việt Nam, các đề xuất mới tại Dự thảo nhằm nâng cao nghĩa vụ của hãng hàng không, bảo vệ quyền lợi của hành khách trong trường hợp bị chậm. Với quy định này, hãng hàng không cần phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng lịch bay, bố trí đội máy bay khai thác, hạn chế tình trạng chậm chuyến.

Đặc biệt, Dự thảo bổ sung quy định nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp thay đổi lịch bay (đổi giờ khởi hành dự kiến của một chuyến bay được xác định bởi một số hiệu chuyến bay).

Trước khi công bố lịch bay căn cứ (15 giờ chiều ngày hôm trước chuyến bay), nếu hãng thay đổi giờ bay sớm hoặc muộn hơn 4 giờ, phải hoàn vé hoặc hỗ trợ đổi hành trình, giờ khởi hành, hoặc chuyển sang chuyến khác trong vòng 72 giờ theo yêu cầu hành khách.

Còn sau thời điểm công bố lịch bay căn cứ, hãng có nghĩa vụ như với trường hợp chậm chuyến. Nếu giờ khởi hành dự kiến từ sớm 4 giờ đến muộn 15 phút, hãng bay thực hiện nghĩa vụ theo chính sách của hãng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc bổ sung quy định mới về thay đổi lịch bay nhằm nâng cao nghĩa vụ của hãng hàng không, bảo vệ quyền lợi của hành khách trong trường hợp hãng hàng không thay đổi lịch bay nhiều lần với thời gian khởi hành cách xa so với thời gian khởi hành khi hành khách mua vé, ảnh hưởng đến kế hoạch của hành khách.