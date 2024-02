Hàng không Việt Nam sẽ ra sao trong năm 2024?

Hành khách làm thủ tục hàng không tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội). Ảnh: Phan Công

Theo dự báo của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), thị trường hàng không toàn cầu sẽ phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2024. Trong đó, thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực phục hồi chậm nhất, có thể ngắt mạch lỗ và đạt lợi nhuận khoảng 1,1 tỉ USD trong năm 2024. IATA cũng dự tính các hãng hàng khôngtoàn cầu sẽ đạt doanh thu kỷ lục với 964 tỉ USD; trong đó, doanh thu từ vận chuyển hành khách khoảng 717 tỉ USD, tăng 12% so với năm 2023.

Thị trường nội địa phục hồi hoàn toàn

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và những hệ quả để lại, trong năm 2023, thị trường nội địa đã phục hồi hoàn toàn và có sự tăng trưởng so với thời điểm trước dịch COVID-19, thị trường quốc tế đang trên đà hồi phục và trở lại.

Dự báo thị trường hàng không Việt Nam cũng nằm trong xu thế của thị trường khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2024.

Dự báo tổng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không năm 2024 ước khoảng 84,2 triệu khách, tăng 15% so với năm 2023 và tăng 6% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành khách quốc tế đạt khoảng 42,7 triệu khách, tăng 15,8% so với năm 2023 và tăng 6,4% so với năm 2019.

Tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đạt 1,16 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2023 và bằng 92,2% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 210 ngàn tấn, tăng 20% so với năm 2023 và bằng 81,8% so với năm 2019; vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 950 ngàn tấn, tăng 6,1% so với năm 2023 và bằng 95% so với năm 2019.

Nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khoảng 61 triệu hành khách, tăng 9,3% so với năm 2023 và tăng 10,9% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành khách quốc tế đạt 19,5 triệu khách, tăng 24,6% so với năm 2023 và tăng 10,6% so với năm 2019.

Thị trường được dự báo sẽ đón nhận những thuận lợi và tín hiệu tích cực từ các chính sách phát triển du lịch của các địa phương trong nước và các quốc gia trên thế giới, tạo điều kiện nâng cao khả năng khai thác các đường bay nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, việc các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu, mở thêm các đường bay cũng là cơ hội để phát triển thị trường.

Những nguy cơ tiềm ẩn

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội đang đón đợi, còn đó những thách thức, rủi ro hiện hữu, có thể sẽ gia tăng và những nguy cơ còn tiềm ẩn có thể phát sinh trong năm 2024 mà ngành hàng không phải đối mặt, có thể tác động trực tiếp, đe dọa sự phục hồi, phát triển theo kịch bản dự báo.

Những thách thức, rủi ro có thể kể đến gồm: Khả năng còn bỏ ngỏ và những yếu tố tiêu cực tác động đến tăng trưởng, phát triển kinh tế trong nước và quốc tế (nguy cơ về lạm phát và tỉ giá tiếp tục gia tăng, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt tại, mức lãi suất chưa giảm theo thực tế...); diễn biến bất lợi của giá nhiên liệu hàng không; giao tranh quân sự tại các một số quốc gia và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kết thúc; nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao ngành hàng không; tình hình triệu hồi, bảo dưỡng động cơ máy bay của nhà sản xuất Pratt&Whitney ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực khai thác của các hãng hàng không...

Ngoài ra, những biến động từ nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của hành khách và khả năng đáp ứng chưa toàn diện năng lực khai thác của hạ tầng hàng không cũng là những thách thức đối với sự phát triển của ngành hàng không trong tiến trình phục hồi năm 2024.

Kiến nghị hỗ trợ hãng hàng không

Trong năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, theo dõi sát sao tình hình, dự báo nhu cầu thị trường, phối hợp với các hãng hàng không, các đơn vị trong ngành để có những giải pháp kịp thời, phù hợp với khả năng phục vụ và điều kiện khai thác của hạ tầng hàng không, bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, các đường bay trọng điểm theo các giai đoạn cụ thể.

Bên cạnh đó, triển khai giải pháp hỗ trợ hoạt động của các hãng hàng không Việt Nam: Kiến nghị Chính phủ giảm một số loại thuế phí cho đến hết năm 2024, chính sách hỗ trợ lãi suất với doanh nghiệp trong ngành hàng không; khuyến khích và tạo điều kiện cho các hãng hàng không Việt Nam trong việc đảm bảo lực lượng vận tải và tăng năng lực khai thác; làm việc với các Nhà chức trách hàng không của các quốc gia để tăng tải cung ứng, hỗ trợ hoạt động khai thác ở các sân bay mà các hãng hàng không Việt Nam bay đến; hỗ trợ các hãng hàng không trong việc tăng cường lực lượng vận tải, bổ sung đội máy bay để đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển; khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế đến các sân bay quốc tế khác ngoài Nội Bài và Tân Sơn Nhất, như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Phú Quốc, Vân Đồn, Cát Bi và cả các sân bay nội địa có thể khai thác quốc tế như Liên Khương (Đà Lạt), Phù Cát (Bình Định).

Cục tiếp tục chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, các địa phương thực hiện các chương trình kích cầu du lịch, đưa ra các sản phẩm trọn gói hàng không-du lịch và tăng cường khai thác các chuyến bay thuê chuyến từ các thị trường mới ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... đến các điểm du lịch tại Việt Nam theo nhu cầu của khách du lịch…

Một số chỉ tiêu cơ bản được Cục đề ra năm 2024, đó là tổng thị trường vận tải hàng không năm 2024 đạt xấp xỉ 80,3 triệu khách và 1,16 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,1% về hành khách và 4,8% về hàng hóa so với năm 2023. So với năm 2019, tăng 1,5% về hành khách và giảm 7,7% về hàng hóa.

Trong đó: vận chuyển nội địa đạt 38,5 triệu khách, giảm 10,5% so với 2023 và tăng 2,9% so với năm 2019; 210 ngàn tấn hàng hóa tăng 10,5% so với năm 2023 và giảm 18,3% so với năm 2019. Vận chuyển quốc tế đạt 41,8 triệu khách, tăng 30,6% so năm 2023 và bằng với năm 2019; 950 ngàn tấn hàng hóa, tăng 3,6% so với năm 2023 và 5% so với năm 2019.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển ước đạt 58 triệu khách, bằng với năm 2023 và tăng 5,5% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt 19,5 triệu khách, tăng 30% so với năm 2023 và tăng 10,8% so với năm 2019; vận chuyển nội địa 38,5 triệu khách, giảm 10,5% so với 2023 và tăng 2,9% so với năm 2019…

Tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trình Đề án tổng thể tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) do ảnh hưởng COVID-19 giai đoạn 2021-2026 trong tháng 2-2024.

Trước đó, Vietnam Airlines đã trình các cấp đề án tái cơ cấu tổng thể. Trong đó, hãng sẽ tiến hành tái cơ cấu toàn diện bao gồm cả tài sản, nguồn vốn, thoái vốn các đơn vị thành viên, tổ chức lao động để tinh gọn bộ máy và tái cơ cấu về đất đai cũng như phương án sử dụng đất, tái cơ cấu việc quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số.