Kinh tế

Hàng loạt cây xăng tại TPHCM sắp ngừng bán xăng khoáng RON95

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Các cửa hàng xăng dầu tại TPHCM đang chuyển đổi sang xăng E10, bảo đảm nguồn cung ổn định trước lộ trình áp dụng diện rộng

Ngày 14-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Anh Tuấn, cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 3 Petrolimex (TPHCM), cho biết từ ngày 15-5, cửa hàng sẽ bắt đầu chuyển đổi từ xăng RON95-V sang xăng sinh học E10 RON95. 

Theo lộ trình, đến đầu tuần tới, cửa hàng sẽ ngưng hoàn toàn việc kinh doanh xăng khoáng để chuyển sang bán 100% xăng E10.

Theo ông Tuấn, quá trình chuyển đổi được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Bồn chứa xăng khoáng nào bán hết sẽ được vệ sinh, kiểm tra kỹ thuật rồi mới nhập xăng E10 về thay thế. 

Ngoài ra, đơn vị còn phải thực hiện các thủ tục liên quan đến khai báo kỹ thuật hầm chứa, nguồn hàng và kiểm định chất lượng nhiên liệu trước khi đưa vào kinh doanh. 

"Thời điểm mới triển khai bán xăng E10 vào năm ngoái, mỗi ngày, cửa hàng chỉ tiêu thụ khoảng nửa khối. Đến nay, sản lượng đã tăng lên khoảng một khối/ngày" – ông Tuấn nói.

Khách hàng chọn đổ xăng sinh học

Tương tự, ông Quỳnh Ngọc Thành, Trưởng Phòng Kinh doanh xăng dầu Saigon Petro, cho hay từ ngày 15-5, doanh nghiệp bắt đầu triển khai bán xăng E10 RON95 trên toàn hệ thống cửa hàng, đồng thời sẵn sàng cung cấp nguồn hàng cho các đại lý có nhu cầu chuyển đổi sớm. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 5, Saigon Petro sẽ ngưng hoàn toàn việc bán xăng khoáng ra thị trường.

Theo ông Thành, hiện doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống pha chế và nguồn ethanol để bảo đảm nguồn cung xăng E10 ổn định trong giai đoạn chuyển đổi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Hậu, quản lý một cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Não, phường An Khánh (TPHCM), cho biết cửa hàng có 6 bồn chứa nên việc chuyển đổi sang E10 cần thêm thời gian để xử lý từng bồn. 

Hiện mỗi ngày, cửa hàng tiêu thụ khoảng 5 khối xăng E10 và dự kiến hoàn tất chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học trước ngày 25-5.

Đại diện Petrolimex Sài Gòn, ông Nguyễn Thanh Hải, phó giám đốc, cũng cho biết việc chuyển đổi đang được triển khai theo hình thức cuốn chiếu. Cửa hàng nào bán hết xăng khoáng sẽ chuyển hẳn sang kinh doanh xăng E10. 

Petrolimex Sài Gòn đặt mục tiêu hoàn tất chuyển đổi trước ngày 1-6.

Tàu chở nhiên liệu cập cảng

Theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4. Đến ngày 15-5, độ phủ E10 dự kiến đạt khoảng 80% số cửa hàng và hoàn tất chuyển đổi trên toàn hệ thống vào khoảng ngày 20-5.

Sau hơn 8 tháng triển khai thí điểm xăng E10 tại TPHCM, thị trường chưa ghi nhận sự cố hay phản ánh đáng kể nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Sản lượng tiêu thụ E10 hiện tăng khoảng 40% so với thời điểm đầu triển khai. 

Gần đây, lượng tiêu thụ xăng E10 dao động khoảng 3.000 – 4.000 m³/ngày, cho thấy người tiêu dùng đang dần quen với loại nhiên liệu sinh học này.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09 về thúc đẩy sử dụng xăng E10 nhằm giảm tiêu thụ xăng khoáng, Petrolimex đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như chuẩn bị nguồn ethanol, đầu tư hệ thống kho bể, nâng cấp công nghệ phối trộn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng trên cả nước.

Tập đoàn cho biết đã chủ động tạo nguồn gần 40.000 m³ ethanol từ tháng 4 để phục vụ công tác pha chế. Bên cạnh đó, nguồn xăng khoáng nền phục vụ phối trộn cũng được ký hợp đồng dài hạn từ nguồn trong nước và nhập khẩu.

Bơm xăng sinh học vào bồn chứa tại các cây xăng

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 15-5. Trước đó, từ tháng 8-2025, PVOIL đã thử nghiệm bán E10 RON95 tại Hà Nội và Hải Phòng trước khi mở rộng ra khu vực miền Trung và miền Nam.

Hiện gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã kinh doanh E10. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại 13 kho xăng dầu trên cả nước, bảo đảm đủ năng lực cung ứng khi triển khai diện rộng.

