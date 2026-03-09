HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đề xuất triển khai xăng sinh học E10 sớm hơn

Lê Thúy

(NLĐO) - Việc triển khai pha trộn xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc có thể thực hiện sớm hơn ngày 1-6-2026.

Thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Đề xuất triển khai xăng sinh học E10 sớm hơn - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành sẽ bắt buộc pha trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Cùng với đó, việc sản xuất và sử dụng xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31-12-2030.

Tại hội nghị Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thời kỳ mới sáng 9-3, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho rằng Thông tư 50 quy định từ 1-6 bắt buộc sử dụng xăng E5 hoặc E10, nhưng về mặt pháp luật, các công ty hoàn toàn có thể triển khai ngay ở thời điểm này.

Thực tế, một số doanh nghiệp đầu mối lớn bắt đầu bán xăng E10 từ 1-8-2025. Ngay trong tháng 3, xăng E10 đã được đưa ra thị trường dồn dập.

Triển khai E10 giúp giảm áp lực nhập khẩu dầu thô, sản phẩm xăng dầu thành phẩm 

"Nếu như chúng ta chủ động nguồn cung ethanol, rõ ràng sẽ giảm được áp lực trong vấn đề nhập khẩu dầu thô cũng như sản phẩm xăng dầu thành phẩm đang bị phụ thuộc rất lớn vào sự bất ổn xung đột ở Trung Đông"- ông Tuấn nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh chúng ta đã có lộ trình phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học, song một tuần trở lại đây có rất nhiều thay đổi liên quan đến thị trường xăng dầu thế giới.

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động do xung đột vũ trang, xăng E10, E15, E20 hoặc cao hơn đã được sử dụng rộng ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Brazil, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan... Việt Nam phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ 2018, phân phối xăng E10 từ 1-8 năm ngoái.

"Thực tế cho thấy chưa nghi nhận bất kỳ trường hợp nào phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng về chất lượng xăng E5 và E10 đến hiệu suất hoạt động và ảnh hưởng xấu đến động cơ" - ông Tân đánh giá.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-6, toàn bộ xăng khoáng trên thị trường sẽ được pha trộn ethanol theo quy định. Song Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho rằng việc phát triển và sử dụng xăng sinh học cần được thúc đẩy càng sớm càng tốt.

"Dù lộ trình bắt buộc áp dụng từ ngày 1-6, nhưng trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới phức tạp, việc chủ động triển khai sớm phối trộn xăng sinh học ngay từ bây giờ sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đa dạng nguồn cung nhiên liệu"- ông cho hay.

Ông cũng cho biết nếu trong quá trình triển khai phát sinh khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp và hiệp hội có thể gửi kiến nghị để cơ quan chức năng của Bộ ghi nhận, phối hợp tháo gỡ, từ đó đưa ra những giải pháp nhanh và phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình.

Dự kiến trong tháng 3, Bộ Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra sơ bộ các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu nhằm đánh giá việc chuẩn bị và triển khai lộ trình phối trộn xăng sinh học trên thị trường.

Tin liên quan

Giá xăng dầu biến động bất thường, đề xuất tăng 20% trở lên trong 1 tháng sẽ dùng Quỹ Bình ổn giá

Giá xăng dầu biến động bất thường, đề xuất tăng 20% trở lên trong 1 tháng sẽ dùng Quỹ Bình ổn giá

(NLĐO) - Việc sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu được đề xuất sử dụng khi giá bán lẻ xăng dầu tăng liên tiếp trong 1 tháng, từ 20% trở lên.

Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông

(NLĐO)- Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%, do xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu.

Đà Nẵng: Dán số điện thoại đường dây nóng tại toàn bộ cửa hàng xăng dầu

(NLĐO) - TP Đà Nẵng đã dán số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân tại toàn bộ cửa hàng bán lẻ xăng dầu trước diễn biến tăng giá

điều hành xăng dầu xăng sinh học xăng E10 giá xăng dầu hôm nay giá dầu thô hôm nay
