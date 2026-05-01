Thời sự

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

G.Nam

(NLĐO) - Tháng 5-2026 ghi nhận nhiều chính sách mới quan trọng liên quan đến quản lý nhà nước, lao động, môi trường và đời sống xã hội...

Tăng quyền tự chủ tài chính cho cơ quan nhà nước

Từ ngày 1-5, theo Nghị định 75/2026/NĐ-CP, các cơ quan nhà nước được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng kinh phí quản lý hành chính.

Nguồn kinh phí gồm ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu hợp pháp khác. Cơ chế này nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu công, đồng thời tạo động lực cho các đơn vị chủ động hơn trong vận hành.

Triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện

Từ ngày 10-5, Nghị định 85/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, cho phép người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Đáng chú ý, đây là chính sách hoàn toàn tự nguyện, không được gắn với tuyển dụng, khen thưởng hay phúc lợi. Mức đóng do hai bên thỏa thuận, mở thêm kênh tích lũy cho tuổi già ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Siết chặt vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ 25-5), nhiều hành vi vi phạm trong sử dụng điện bị xử phạt nặng:

Thu tiền điện cao hơn quy định: phạt 20–30 triệu đồng

Trộm cắp điện: phạt đến 20 triệu đồng tùy giá trị

Can thiệp trái phép hệ thống điện: phạt đến 8 triệu đồng

Vi phạm sử dụng điện quy mô lớn: phạt tới 80 triệu đồng

Quy định này nhằm lập lại trật tự trong sử dụng điện, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm tái chế

Cũng từ ngày 25-5, Nghị định 110/2026/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu bắt buộc tái chế sản phẩm, bao bì theo tỷ lệ quy định (EPR).

Chính sách làm rõ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, hạn chế tình trạng né tránh nghĩa vụ môi trường. Một số doanh nghiệp nhỏ (doanh thu dưới 30 tỉ đồng) được miễn trong giai đoạn đầu.

Cản trở kết hôn có thể bị xử phạt lên đến 10 triệu đồng

Phạt đến 10 triệu đồng hành vi bất bình đẳng giới trong gia đình

Từ ngày 1-5, theo Nghị định 76/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở thành viên gia đình tạo thu nhập vì lý do giới tính sẽ bị phạt 5–10 triệu đồng.

Đây là bước đi mạnh nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ngay trong gia đình – nền tảng của xã hội.

Người dùng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Từ ngày 15-5, Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định:

Sử dụng thuốc lá điện tử: phạt 3–5 triệu đồng

Chứa chấp người khác sử dụng: phạt đến 10 triệu đồng

Quy định này thể hiện xu hướng siết quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Xử phạt vi phạm hôn nhân gia đình lên đến 10 triệu đồng

Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP (hiệu lực 18-5), các hành vi như:

Chung sống như vợ chồng khi đã có gia đình; Kết hôn trái quy định; Cản trở kết hôn, ly hôn... đều có thể bị phạt tới 10 triệu đồng, góp phần bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

Số hóa hồ sơ học tập trên ứng dụng định danh

Từ ngày 15-5, theo Nghị định 88/2026/NĐ-CP, dữ liệu học tập suốt đời của người dân sẽ được tích hợp lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Người dân có thể sử dụng dữ liệu này thay thế giấy tờ truyền thống, đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tin liên quan

4 chính sách mới quan trọng người dân cần biết từ ngày 1-4

(NLĐO) - Từ ngày 1-4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt thông qua VNeID,...

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2025

(NLĐO) - Chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên; quy chế tuyển dụng công chức viên chức mới ... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 5-2025

Chính sách mới ở TP HCM đối với chỉ huy trưởng, phó, trợ lý quân sự xã

(NLĐO)- HĐND TP HCM vừa thông qua chính sách hỗ trợ tiền ăn cho Chỉ huy trưởng, phó, trợ lý quân sự xã được hỗ trợ tiền ăn như hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh

