Chính sách mới ở TP HCM đối với chỉ huy trưởng, phó, trợ lý quân sự xã

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu bằng mức với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

Đồng thời hỗ trợ tiền ăn thêm lễ, Tết (12 ngày lễ, Tết theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng) bằng mức với tiền ăn thêm các ngày lễ, Tết của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh tại ngũ theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

Chính sách cần thiết cho cán bộ yên tâm công tác

Theo UBND TP HCM, ngoài các Nghị quyết của HĐND thành phố và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp, cán bộ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa được quy định chế độ tiền ăn theo quy định của các văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ.

Đối với cán bộ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, trừ thời gian làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn, chỉ huy đơn vị dân quân làm nhiệm vụ đã được quy định hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ và được bảo đảm tiền ăn thêm các ngày lễ, Tết, các thời gian còn lại như thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tại đơn vị và các nhiệm vụ khác thì không được bảo đảm tiền ăn.

Đại biểu HĐND TP HCM thông qua nghị quyết tại kỳ họp; Ảnh: PHAN ANH

Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (được bổ sung thêm thành phần của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo khoản 9 Điều 10 Luật số 98/2025/QH15) chưa được quy định chế độ tiền ăn theo quy định của các văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ và Nghị quyết của HĐND thành phố.

UBND TP HCM cho biết cán bộ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trực tiếp chỉ huy, quản lý lực lượng dân quân tại địa phương theo phân cấp.

Tuy nhiên, chế độ được hưởng ngoài mức lương, phụ cấp theo quy định vẫn chưa có các chế độ, chính sách khác hỗ trợ tương ứng có thể làm tăng gánh nặng tài chính và dẫn đến một số tác động như cảm thấy thiếu sự ghi nhận đối với khối lượng và trách nhiệm công việc thực tế tại địa phương hiện nay; có thể giảm mức độ tận tâm, linh hoạt trong xử lý công việc dẫn đến giảm hiệu quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Thực tế hiện nay, qua 2 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, một số Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã xin nghỉ việc và chuyển công tác, gây khó khăn trong công tác sắp xếp bố trí, đào tạo nguồn cán bộ bổ sung.

Do đó, chính sách trên nhằm bảo đảm tính công bằng cũng như khuyến khích, động viên cán bộ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã an tâm công tác, phối hợp các lực lượng khác tại địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo UBND TP HCM, tổng số cán bộ là 672 người. Ước tính mức hỗ trợ một năm cho 672 chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý là hơn 14,3 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Nghị quyết này cũng bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND của HĐND TP HCM về quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố; Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương về hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.







