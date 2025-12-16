HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hàng loạt cổ phiếu "bom tấn" rớt giá thảm sau IPO, nhà đầu tư khóc ròng, vì sao?

Thái Phương

(NLĐO) – Tham gia các đợt chào bán ra công chúng (IPO) với giá cao ngất ngưởng, nhiều nhà đầu tư đang khóc ròng khi cổ phiếu lên sàn lại giảm giá rất sâu

Sáng 16-12, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty CP Chứng khoán VPS, chính thức đưa hơn 1,48 tỉ cổ phiếu VCK vào giao dịch trên sàn HOSE, với giá tham chiếu 60.000 đồng/cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Biên độ giá cổ phiếu VCK trong ngày giao dịch đầu tiên là 20%. 

Đây là công ty chứng khoán có thị phần môi giới tốp 1 trên sàn nhiều năm qua nên thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 2 tháng trước, với giá lên tới 60.000 đồng/cổ phiếu. 

Có điều, ngay khi vừa lên sàn, cổ phiếu VCK đã liên tục bị bán kéo giá giảm mạnh. Có thời điểm, mức giá rơi gần 20%, xuống chỉ còn 49.100 đồng/cổ phiếu. 

Đến phiên chiều, nhờ sự hồi phục cùa thị trường chung, giá cổ phiếu VCK cũng thu hẹp đà giảm còn khoảng 10% và đang được giao dịch quanh 53.000 đồng lúc 14 giờ. 

Với mức giao dịch này, nhiều nhà đầu tư đã đặt mua cổ phiếu VCK thời điểm IPO bị lỗ nặng, chưa kể không ít nhà đầu tư còn mua bằng vốn vay margin và đang chịu lỗ kép.

Không chỉ VCK, tuần qua sàn HOSE cũng đón nhận một "ông lớn" chứng khoán khác lên sàn là cổ phiếu VPX của Công ty CP chứng khoán VPBankS. Hơn 1,875 tỉ cổ phiếu VPX đã được niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, cổ phiếu VPX cũng giảm liên tiếp nhiều phiên và đang được giao dịch ở mức 27.400 đồng, giảm 5,84% so với phiên trước. Nếu tính từ ngày lên sàn, cổ phiếu VPX đã mất hơn 18%.

Nhiều nhà đầu tư khóc ròng khi trót mua cổ phiếu thời điểm IPO ở vùng giá cao.

- Ảnh 2.

Nhiều nhà đầu tư méo mặt khi cổ phiếu vừa lên sàn đã giảm liên tiếp

Vì sao cổ phiếu lên sàn đều giảm sâu so với giá IPO? Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư FinSuccess, cho rằng cổ phiếu VCK giảm sâu ngay khi vừa lên sàn cần đặt trong bối cảnh thị trường chung. Bởi VN-Index ở hiện tại đã biến động so với thời điểm IPO của VCK khi thị trường tích cực hơn, khi nhóm cổ phiếu chứng khoán cùng phân khúc đang được giao dịch ở mức định giá tương đối cao.

Trong vài tháng trở lại đây, nhóm cổ phiếu chứng khoán đã điều chỉnh 20-30%, phản ánh thanh khoản thị trường suy giảm; tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn; kỳ vọng lợi nhuận ngành bị điều chỉnh xuống…

"Khi VCK chính thức niêm yết và vài ngày trước là VPX lên sàn, nhà đầu tư có xu hướng so sánh tương quan định giá, và kỳ vọng giá cổ phiếu mới lên sàn phải thấp hơn tương ứng so với mặt bằng chung đã điều chỉnh. Dù doanh nghiệp tốt, cổ phiếu ngành chứng khoán rất khó thu hút dòng tiền mạnh ngay sau khi niêm yết. Chưa kể, mức giá của VCK chưa thực sự hấp dẫn nếu xét trên định giá sổ sách P/B tương đối cao so với mặt bằng hiện tại của ngành" – ông Nguyễn Thành Trung nói.

- Ảnh 3.

Cổ phiếu VCK mất hơn 15% ngay khi vừa lên sàn

Ông Trần Anh Giàu, Giám đốc tư vấn đầu tư tại Công ty CP chứng khoán Kafi, cũng cho rằng có tình trạng "bội thực" cổ phiếu, khi dồn dập nhiều thương vụ IPO trị giá hàng tỉ USD trong thời gian ngắn như VPBankS, VPS, TCBS… Hàng chục ngàn tỉ đồng từ nhà đầu tư chảy vào thị trường sơ cấp - khiến dòng tiền vào thị trường thứ cấp bị hạn chế, gây ra tình trạng thiếu thanh khoản và dẫn đến giảm giá cổ phiếu. Tình hình lãi suất tăng và biến động tỉ giá trong năm 2025 đã tạo ra áp lực trực tiếp lên tâm lý của nhà đầu tư và giá cổ phiếu mới niêm yết...

"Đầu tư vào cổ phiếu giai đoạn IPO có thể kèm theo rủi ro, vì cổ phiếu thường có sự biến động lớn ngay khi niêm yết trên sàn. Việc giảm giá cổ phiếu sau IPO có thể gây lo ngại cho nhà đầu tư và làm mất niềm tin vào các đợt IPO sắp tới. Nhưng nếu các công ty cung cấp thông tin minh bạch và có triển vọng tích cực, thị trường vẫn có khả năng phục hồi niềm tin, đi kèm với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau khi niêm yết" – ông Trần Anh Giàu nói.

Vừa lên sàn, Chứng khoán Kỹ Thương muốn rót 165 tỉ đồng vào công ty tài sản số

Vừa lên sàn, Chứng khoán Kỹ Thương muốn rót 165 tỉ đồng vào công ty tài sản số

(NLĐO)- TCBS rót 11% vốn cổ phần, tương ứng 165 tỉ đồng vào TokenBay nhằm đẩy mạnh chiến lược tài sản số trong thời gian tới.

Chứng khoán giảm sâu không lý do rõ rệt

Diễn biến bất ngờ của phiên giao dịch này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn đầu tư

Chuyên gia lý giải nguyên nhân chứng khoán Việt Nam "sale off" 52 điểm ngày 12-12

(NLĐO) – Không có lý do đặc biệt nhưng VN-Index vẫn lao dốc mạnh vào cuối phiên, mất hơn 50 điểm với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn.

cổ phiếu chứng khoán nhà đầu tư công ty chứng khoán VN-Index cổ phiếu vpx cổ phiếu vck
