Hàng loạt công ty điện báo lãi lớn

Trong bối cảnh nhu cầu điện liên tục tục tăng, nhiều chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và điều kiện thủy văn thuận lợi, điều này giúp kết quả kinh doanh ngành điện ngày càng khởi sắc, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp thủy điện và điện khí.

Báo cáo tài chính quý III/2025 của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) vừa công bố cho thấy một bức tranh tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.928 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 214,2 tỉ đồng, tương đương mức tăng hơn 380%.



Đại diện công ty Nhơn Trạch 2 lý giải kết quả tích cực này chủ yếu đến từ doanh thu sản xuất điện tăng 12,6%, cao hơn đáng kể so với mức tăng giá vốn hàng bán chỉ 4,3%.

Ngoài ra, lãi từ hoạt động tài chính cũng tăng gần 18 tỉ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 24,3 tỉ đồng. Những yếu tố cộng hưởng này đã giúp lợi nhuận quý III của công ty bứt phá mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhơn Trạch 2 đạt 5.436 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 577,4 tỉ đồng.

Với mức thực hiện này, doanh nghiệp đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và vượt xa mục tiêu lợi nhuận cả năm, đạt 207% chỉ tiêu đề ra. Đây được xem là một trong những năm tăng trưởng mạnh nhất của công ty này kể từ khi hoạt động.

Ảnh: NT2

Tính đến cuối tháng 9-2025, Nhơn Trạch 2 đang sở hữu hơn 3.508 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 54% so với đầu năm. Khoản này bao gồm hơn 490 tỉ đồng gửi kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng TNHH một thành viên Việt Nam Hiện Đại với lãi suất 4,2%/năm, hiện tạm dừng giao dịch chờ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ lượng tiền gửi lớn, NT2 thu về hơn 116,3 tỉ đồng lãi tiền gửi chỉ trong 9 tháng.

Nhơn Trạch 2 là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện năng, vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại Đồng Nai với công suất gần 750 MW, sử dụng khí làm nhiên liệu đầu vào. Là một trong những đơn vị chủ lực trong mảng điện khí của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Công ty có nguồn thu ổn định từ việc bán điện cho EVN và duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn trong nhiều năm. Mới đây, HĐQT đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu, dự kiến thanh toán vào ngày 31-10-2025.

Không chỉ NT2, kết quả kinh doanh khả quan còn được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp điện khác. Công ty CP Thủy điện Hương Sơn (mã GSM) báo doanh thu quý III đạt gần 53 tỉ đồng, tăng 43%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 22 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết mức tăng này có được nhờ cụm công trình Nhà máy thủy điện Hương Sơn – Hương Sơn 2 đi vào vận hành theo biểu giá chi phí tránh được từ ngày 1-11-2024, cùng với lượng nước đổ về hồ dồi dào.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt gần 156 tỉ đồng, tăng 98% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 73 tỉ đồng, tăng 247%, tương đương hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và vượt gần 19% mục tiêu lợi nhuận năm.

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (mã PIC) cũng ghi nhận sự bứt phá trong quý III/2025 khi doanh thu đạt 26,2 tỉ đồng, tăng 157% và lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỉ đồng, tăng hơn 506% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, PIC đạt 108 tỉ đồng doanh thu và 33,1 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 154% và 284%. Thời tiết thuận lợi, mưa nhiều tại khu vực Nhà máy thủy điện Đăk Pône (Quảng Ngãi) và Đa Krông 1 (Quảng Trị) đã hỗ trợ sản lượng điện tăng, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh.