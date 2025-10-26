HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hàng loạt công ty điện báo lãi lớn

Lê Tỉnh

(NLĐO)- 9 tháng đầu năm, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lãi ròng 577,4 tỉ đồng

Trong bối cảnh nhu cầu điện liên tục tục tăng, nhiều chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và điều kiện thủy văn thuận lợi, điều này giúp kết quả kinh doanh ngành điện ngày càng khởi sắc, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp thủy điện và điện khí.

Báo cáo tài chính quý III/2025 của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) vừa công bố cho thấy một bức tranh tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.928 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 214,2 tỉ đồng, tương đương mức tăng hơn 380%.

TIN LIÊN QUAN

Đại diện công ty Nhơn Trạch 2 lý giải kết quả tích cực này chủ yếu đến từ doanh thu sản xuất điện tăng 12,6%, cao hơn đáng kể so với mức tăng giá vốn hàng bán chỉ 4,3%. 

Ngoài ra, lãi từ hoạt động tài chính cũng tăng gần 18 tỉ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 24,3 tỉ đồng. Những yếu tố cộng hưởng này đã giúp lợi nhuận quý III của công ty bứt phá mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhơn Trạch 2 đạt 5.436 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 577,4 tỉ đồng.

Với mức thực hiện này, doanh nghiệp đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và vượt xa mục tiêu lợi nhuận cả năm, đạt 207% chỉ tiêu đề ra. Đây được xem là một trong những năm tăng trưởng mạnh nhất của công ty này kể từ khi hoạt động.

Doanh nghiệp ngành điện báo lãi tăng đột biến gần 7 . 000 % Trong qúy III / 2025 - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhơn Trạch 2 đạt 5.436 tỉ đồng, tăng hơn 30% và lãi sau thuế đạt 577,4 tỉ đồng, tăng 6.856% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: NT2

Tính đến cuối tháng 9-2025, Nhơn Trạch 2 đang sở hữu hơn 3.508 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 54% so với đầu năm. Khoản này bao gồm hơn 490 tỉ đồng gửi kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng TNHH một thành viên Việt Nam Hiện Đại với lãi suất 4,2%/năm, hiện tạm dừng giao dịch chờ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ lượng tiền gửi lớn, NT2 thu về hơn 116,3 tỉ đồng lãi tiền gửi chỉ trong 9 tháng.

Nhơn Trạch 2 là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện năng, vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại Đồng Nai với công suất gần 750 MW, sử dụng khí làm nhiên liệu đầu vào. Là một trong những đơn vị chủ lực trong mảng điện khí của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power). 

Công ty có nguồn thu ổn định từ việc bán điện cho EVN và duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn trong nhiều năm. Mới đây, HĐQT đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu, dự kiến thanh toán vào ngày 31-10-2025.

Không chỉ NT2, kết quả kinh doanh khả quan còn được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp điện khác. Công ty CP Thủy điện Hương Sơn (mã GSM) báo doanh thu quý III đạt gần 53 tỉ đồng, tăng 43%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 22 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. 

Doanh nghiệp cho biết mức tăng này có được nhờ cụm công trình Nhà máy thủy điện Hương Sơn – Hương Sơn 2 đi vào vận hành theo biểu giá chi phí tránh được từ ngày 1-11-2024, cùng với lượng nước đổ về hồ dồi dào. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt gần 156 tỉ đồng, tăng 98% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 73 tỉ đồng, tăng 247%, tương đương hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và vượt gần 19% mục tiêu lợi nhuận năm.

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (mã PIC) cũng ghi nhận sự bứt phá trong quý III/2025 khi doanh thu đạt 26,2 tỉ đồng, tăng 157% và lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỉ đồng, tăng hơn 506% so với cùng kỳ. 

Tính chung 9 tháng, PIC đạt 108 tỉ đồng doanh thu và 33,1 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 154% và 284%. Thời tiết thuận lợi, mưa nhiều tại khu vực Nhà máy thủy điện Đăk Pône (Quảng Ngãi) và Đa Krông 1 (Quảng Trị) đã hỗ trợ sản lượng điện tăng, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh.

Tin liên quan

Bộ Công Thương đề xuất mới về lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo

Bộ Công Thương đề xuất mới về lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo

(NLĐO) - Bộ Công Thương đề xuất lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia phải gửi thông báo tới UBND cấp xã.

EVN khuyến khích và hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng

(NLĐO)- EVN thống kê đã có hơn 9,9 triệu lượt người dân đã được tư vấn trực tiếp và gián tiếp về cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Khánh thành dự án hơn 7.410 tỉ đồng, truyền tải khoảng 3.000 MW từ Tây Bắc và tăng nhập khẩu điện

(NLĐO) - Sáng 17-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự Lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

ngành điện điện lực nhơn trạch 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo