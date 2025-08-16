Hàng loạt group Facebook thông báo thu phí, người dùng vui vẻ vì lý do này

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vài ngày gần đây, lướt Facebook không khó để bắt gặp những bài đăng từ các quản trị viên hội nhóm với nội dung “Thu phí các thành viên đang hoạt động trên group 10.000 đồng/năm”, kèm số tài khoản, nội dung và hướng dẫn chuyển khoản.

Ủng hộ Cuba

Ban đầu, nhiều người tỏ ra bức xúc vì bất ngờ bị “thu phí” sau thời gian dài tham gia miễn phí. Thế nhưng, khi đọc kỹ, họ mới nhận ra số tiền này không phải để duy trì hội nhóm, mà là lời kêu gọi ủng hộ nhân dân Cuba trong chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Một group kêu gọi 'đóng phí' để ủng hộ người dân Cuba

Chính vì vậy, không ít người chuyển từ bất ngờ sang đồng tình, thậm chí sẵn sàng “đóng phí” với số tiền cao hơn nhiều so với con số 10.000 đồng được gợi ý.

Điều đáng chú ý là hình thức kêu gọi sáng tạo này xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực, từ các nhóm cộng đồng, review du lịch, bất động sản...

Group thu phí để ủng hộ Cuba

Sự lan tỏa nhanh chóng khiến phong trào nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Nhiều cư dân mạng chia sẻ hình ảnh hóa đơn chuyển khoản, xác nhận đã ủng hộ; thậm chí có người đóng góp số tiền gấp 100 lần mức kêu gọi.

Người dân ủng hộ gấp 100 lần so với lời kêu gọi

Những hành động này nhận được sự ủng hộ từ phía cộng đồng

“Ban đầu, tôi khá bất ngờ vì trước giờ các nhóm đều miễn phí, nay lại thông báo thu tiền. Nhưng khi biết đó là để ủng hộ đồng bào Cuba, tôi chuyển ngay 1 triệu đồng để góp sức” – ông Thành Nguyễn nói.

Đã ủng hộ gần 250 tỉ đồng

Trao đổi với chúng tôi, đại diện quản trị viên một group về thương mại điện tử, cũng đang kêu gọi ủng hộ dưới hình thức này, chia sẻ đây là việc làm cần thiết.

Toàn bộ số tiền người dùng chuyển đều được chuyển thẳng đến đơn vị có thẩm quyền, anh hoàn toàn không nhận bất kỳ khoản nào từ hoạt động này.

Song song với sự hưởng ứng, một số ý kiến cũng cảnh báo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản trước khi chuyển khoản, để tránh nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng giả mạo.

Theo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đến 12 giờ ngày16-8, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã nhận gần 250 tỉ đồng từ sự ủng hộ của 1,15 triệu lượt người, vượt xa mục tiêu huy động ban đầu tối thiểu 65 tỉ đồng.