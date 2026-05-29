HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Hàng loạt kênh rạch khoác chiếc áo mới

ThS Nguyễn Tuấn Nghĩa

Sống và gắn bó với TP HCM qua nhiều thập kỷ, tôi đã chứng kiến biết bao thăng trầm và sự thay da đổi thịt của từng góc phố, con hẻm.

Gần đây, động thái quyết liệt của thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án cải tạo kênh rạch đã chạm đúng mạch cảm xúc, khơi gợi lại ký ức và cả kỳ vọng lớn lao của người dân về công cuộc chỉnh trang đô thị. Sự lột xác của những "dòng kênh đen" không chỉ khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn là một cuộc tái thiết không gian sống quy mô, mang lại không khí trong lành cho hàng triệu người dân, nhất là những người lao động từng chật vật mưu sinh bên dòng nước ô nhiễm.

Nhìn lại quá khứ chưa xa, những kênh rạch như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé hay Tân Hóa - Lò Gốm từng là nỗi ám ảnh dai dẳng với cư dân đô thị. Đó là nơi những xóm ngụ cư lụp xụp ven bờ phải chung sống cùng dòng nước đen đặc, rác thải bủa vây và cảnh ngập lụt triền miên mỗi khi triều cường. Ô nhiễm, bệnh tật và sự nghèo khó cứ thế bám lấy biết bao phận người.

Sự thay đổi ngoạn mục như hôm nay của các kênh rạch này là minh chứng sống động cho nỗ lực phi thường của chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Dòng nước đen hôi hám năm nào nay đã nhường chỗ cho những dòng chảy xanh mát. Hai bên bờ là công viên rợp bóng cây, là lối đi bộ khang trang, mang lại không gian thư giãn, rèn luyện sức khỏe lý tưởng cho cộng đồng.

Sự hồi sinh này không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn đánh thức tiềm năng kinh tế sông nước, mở ra không gian thương mại, dịch vụ sầm uất, góp phần nâng cao chất lượng sống cho chính những người dân từng một thời chật vật.

Việc chỉnh trang đô thị vẫn đang diễn ra khẩn trương trên các công trường như rạch Xuyên Tâm, kênh Đôi hay Tham Lương - Bến Cát. Kế hoạch di dời hàng chục ngàn căn nhà lụp xụp ven kênh rạch từ nay đến năm 2030 thực sự là một thách thức. Với người dân chúng tôi, đây không chỉ đơn thuần là những dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hay chống ngập, mà còn giải quyết sâu sắc bài toán an sinh xã hội. Phần lớn người dân bám trụ ven kênh rạch là những lao động phổ thông, buôn bán nhỏ lẻ với sinh kế bấp bênh, chật vật kiếm sống qua ngày.

Do đó, việc đền bù giải tỏa được kỳ vọng thực thi bằng tinh thần thấu cảm và nhân văn. Chính sách tái định cư cần bám sát nguyên tắc "nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ", không chỉ cung cấp chỗ ở khang trang mà còn đồng bộ hạ tầng y tế, giáo dục, nhất là hỗ trợ tạo lập sinh kế mới. Quyền lợi chính đáng của người bị ảnh hưởng cần được đặt lên hàng đầu, bởi khi họ yên lòng thì sự đồng thuận xã hội mới thực sự vững chắc.

Cùng với cơ chế đặc thù đang triển khai, hành trình thay áo mới cho kênh rạch chính là bước đi quyết định nhằm kiến tạo một đô thị hiện đại, bền vững và chan chứa nghĩa tình. Người dân chúng tôi tin rằng khi những dòng kênh trong xanh nối liền nhau, đó không chỉ là luồng sinh khí mới cho môi trường mà còn là dòng chảy kết nối niềm tự hào và tình yêu mãnh liệt dành cho thành phố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo