Hàng loạt quốc gia công nhận nhà nước Palestine, thủ tướng Israel nổi giận

Theo tờ Guardian, một làn sóng các đồng minh của Israel đang tuyên bố công nhận nhà nước Palestine, như một phần của động thái rộng lớn hơn nhằm cô lập Hamas và thách thức những nỗ lực của chính phủ Israel nhằm xóa bỏ cơ hội có một quê hương cho người Palestine.

Theo hãng tin AP, sáng kiến phối hợp từ 3 quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung và các đồng minh lâu năm đồng thời phản ánh sự phẫn nộ ngày càng tăng trước hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết động thái công nhận nhà nước Palestine là nhằm "khôi phục hy vọng hòa bình cho người Palestine và người Israel" - Ảnh: PA

Sự việc bắt đầu bằng 3 bản tuyên bố riêng biệt nhưng có sự phối hợp của Anh, Canada và Úc ngay trước thềm kỳ họp quan trọng của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra tuần này tại TP New York - Mỹ.

Trong đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết động thái của Anh nhằm "khôi phục hy vọng hòa bình cho người Palestine và người Israel".

Bồ Đào Nha cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự vào cuối ngày 21-9. “Việc công nhận nhà nước Palestine là sự hiện thực hóa đường lối đối ngoại cơ bản, nhất quán và cốt lõi của Bồ Đào Nha" - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel cho biết.

Theo Guardian, dự kiến có đến 10 quốc gia gia nhập làn sóng công nhận nhà nước Palestine đồng loạt này. Ngoài các nước trên còn có Bỉ, Pháp, Luxembourg, Malta, có thể thêm cả New Zealand và Liechtenstein, dự kiến đưa ra tuyên bố chính thức trong ngày 22-9.

AP cho biết các động thái này đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phẫn nộ, tuyên bố rằng việc thành lập một nhà nước Palestine sẽ không xảy ra.

“Một nhà nước Palestine sẽ không được thành lập ở phía Tây sông Jordan” - ông Netanyahu khẳng định.

Ông Netanyahu dự kiến có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ vào ngày 26-9, sau đó hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ông cho biết sẽ công bố phản ứng của Israel sau chuyến đi này.

Trước đó, Thủ tướng Israel đã đe dọa sẽ thực hiện các bước đi đơn phương, bao gồm cả khả năng sáp nhập một phần Bờ Tây, để đáp trả việc các nhà lãnh đạo thế giới công nhận Nhà nước Palestine.

Các chuyên gia cho rằng một động thái như vậy sẽ mở đường cho Israel tăng cường kiểm soát lãnh thổ và làm gia tăng căng thẳng với cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, ngay sau khi bản tuyên bố đầu tiên được đưa ra bởi Anh, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ca ngợi đó là một bước quan trọng hướng tới việc đạt được "hòa bình công bằng và lâu dài trong khu vực dựa trên giải pháp hai nhà nước" - theo hãng tin Wafa.