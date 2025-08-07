HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hàng loạt sai phạm đất đai ở Bình Thuận cũ: Đã khắc phục đến đâu?

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Nhiều dự án từng sai phạm đất đai ở Bình Thuận đã khắc phục, một số vụ việc được kết luận không có dấu hiệu tội phạm – theo báo cáo của tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và Tài nguyên – Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả khắc phục các sai phạm tại một loạt dự án gây chú ý khi còn thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận (cũ).

Nhiều dự án đã hoàn tất khắc phục, một số vụ việc được cơ quan điều tra kết luận không có dấu hiệu tội phạm.

Theo đó, 3 dự án gồm: Trường mầm non Lê Quý Đôn, Khu đô thị công viên Huy Hoàng và dự án Biển Quê Hương, đến nay đã xử lý xong 8 nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng xác nhận không phát hiện dấu hiệu hình sự, UBKT Trung ương đã cơ bản thống nhất với kết quả khắc phục của địa phương.

Đối với dự án Tân Việt Phát 2 (phường Phú Hài, TP Phan Thiết cũ), doanh nghiệp vẫn chưa nộp khoảng 45,3 tỉ đồng theo bản án có hiệu lực pháp luật.

Hàng loạt sai phạm đất đai ở Bình Thuận cũ: Đã khắc phục đến đâu?- Ảnh 1.

Một góc dự án Tân Việt Phát 2

Trong quá trình rà soát để cưỡng chế, Cục Thi hành án dân sự phát hiện nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty đã thế chấp, chuyển nhượng hoặc không xác định được thông tin. Văn phòng đăng ký đất đai đang tiếp tục xác minh để phục vụ thi hành án.

Với dự án khai thác mỏ titan-zircon Mũi Đá 1 của Công ty Cát Tường, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý hai sai phạm được kết luận, gồm phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phù hợp quy hoạch và chưa xác định chi phí bồi thường. Các bước khắc phục đã hoàn thành để chuẩn bị triển khai dự án.

Đối với dự án khu đô thị du lịch Biển Phan Thiết, 3/5 nội dung sai phạm đã được xử lý hoàn tất, hai nội dung còn lại đang tiếp tục thực hiện. Bản án của TAND TP Hà Nội xác định số tiền hơn 308 tỉ đồng bị thiệt hại đã được nộp để khắc phục và hiện được hoàn trả về ngân sách tỉnh. Cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự liên quan việc không bố trí 20% quỹ đất nhà ở xã hội trong dự án.

Tại dự án rừng dầu Hồng Liêm do Tập đoàn Rạng Đông đầu tư, đã hoàn tất hai nội dung khắc phục, còn lại hai nội dung đang thực hiện, bao gồm việc phục hồi hiện trạng phần diện tích hơn 6 ha đất bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư cũng đã nộp phạt trên 3 tỉ đồng.

Riêng dự án Summerland của Công ty Hưng Lộc Phát Phan Thiết (bị phát hiện giao đất vượt hơn 5,6 ha so với diện tích trúng đấu giá), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu hai hướng xử lý gồm thu tiền đất bổ sung hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

TP HCM: Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến sai phạm đất đai ở Bình Chánh

TP HCM: Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến sai phạm đất đai ở Bình Chánh

(NLĐO)- Qua kiểm tra, Sở Xây dựng TP HCM đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích ở Bình Chánh; nhiều công trình vi phạm với quy mô lớn nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời

Đồng Nai: Sai phạm đất đai, lãnh đạo huyện Trảng Bom bị đề nghị kiểm điểm

(NLĐO)- Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận lãnh đạo huyện Trảng Bom đã có những vi phạm, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Rắc rối xử lý sai phạm đất đai Cam Lâm

Liên quan vụ sai phạm "phân lô bán nền" ở Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) khiến nhiều lãnh đạo huyện này bị kỷ luật, đến nay việc xử lý 2.385 thửa đất vẫn chưa ngã ngũ

sai phạm đất đai Bình Thuận Lâm Đồng Dự án
