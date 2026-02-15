Hàng loạt siêu trung tâm dữ liệu dần lộ diện tại TPHCM

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư mới đây, Tập đoàn G42 và liên danh các nhà đầu tư trong nước ký kết thỏa thuận khung hợp tác dài hạn nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỉ USD.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và VinaCapital (đại diện cho Liên minh nhà đầu tư FPT - VinaCapital - Việt Thái) cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn, gắn với việc hình thành khu phức hợp sáng tạo, đổi mới, công nghệ tại TPHCM.

Cũng tại sự kiện, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) ký kết thỏa thuận phát triển dự án với VinaCapital nhằm thúc đẩy phát triển các dự án hạ tầng dữ liệu và giải pháp năng lượng xanh, phục vụ nhu cầu vận hành bền vững của các trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Theo ghi nhận, bên cạnh cam kết hợp tác, nhiều dự án quy mô lớn đã và đang triển khai.

Điển hình là dự án SGI-HCM Campus trị giá gần 2 tỉ USD, được phát triển bởi Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cùng các đối tác như Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng VietinBank.

Dự án này không chỉ có công suất 200MW IT Load mà còn được định hướng trở thành tổ hợp trung tâm dữ liệu chuyên AI quy mô lớn hàng đầu khu vực.

Ngoài ra, Tập đoàn Viettel cũng đã khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Dự án có tổng công suất thiết kế lên tới 140MW điện, với khoảng 10.000 tủ rack, được thiết kế đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao của các mô hình và ứng dụng AI.

Phối cảnh trung tâm dữ liệu CMC Hyperscale DC SHTP do Tập đoàn CMC đầu tư tại Khu Công nghệ cao TPHCM với tổng vốn hơn 250 triệu USD

Đặc biệt, một trong những dự án trọng điểm về trung tâm dữ liệu tại TPHCM là Trung tâm Dữ liệu CMC Hyperscale DC SHTP do Tập đoàn Công nghệ CMC đầu tư tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), với tổng vốn hơn 250 triệu USD.

Dự án được kỳ vọng trở thành "trái tim" lưu trữ - tính toán - phân tích dữ liệu quy mô lớn, cung cấp dịch vụ AI-as-a-Service, Cloud, Big Data, An ninh mạng cho hàng triệu người dùng trong nước và quốc tế.

Các dự án trung tâm dữ liệu trên được đánh giá không chỉ dừng lại ở vai trò động lực của TPHCM, mà còn được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao năng lực công nghệ cho cả nền kinh tế.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT, nhận định đầu tư vào trung tâm dữ liệu không chỉ giúp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, mà còn tạo cơ hội để DN trong nước mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, dựa trên lợi thế về tốc độ điều hành, nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào và khát vọng phát triển.

Theo ông Hồ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, trong 5 năm tới, CMC định hướng xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu với tổng công suất khoảng 120 - 150 MW, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, bảo mật; thực hiện chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế.

Qua đó, CMC nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ số và dịch vụ AI cho Chính phủ, DN và thị trường khu vực.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, giai đoạn 2026-2030, TPHCM định hướng phát triển hạ tầng số thành chiến lược, tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu siêu quy mô "bộ não số", đặt mục tiêu vào tốp 50 đô thị thông minh thế giới và tối ưu hóa vận hành.