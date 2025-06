Hàng loạt tủ cấp điện bị trộm, nhà thầu lại "khóc thét"

Ngày 11-6, đại diện Công ty CP Đ.A (đơn vị thi công gói thầu xây lắp ở khu tái định cư khu vực 10, phường Hương Sơ, quận Phú Xuân, TP Huế) cho biết đã trình báo tới Công an TP Huế về tình trạng kẻ gian tiếp tục ra tay trộm cắp hàng loạt đường dây nguồn cấp điện sinh hoạt ở dự án này.

Dây điện trong tủ điện sinh hoạt bị kẻ trộm lấy sạch.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 30-5, ông Đinh Hữu H. (trú tại phường Phường Đúc, quận Thuận Hoá, TP Huế), là kỹ sư điện của công ty này nhận được điện thoại của nhân viên Công ty Điện lực Bắc Sông Hương thông báo về việc tại công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu vực 10 Bắc Hương Sơ bị trộm cắp tài sản.

Dây điện bị cắt, rút trộm.

Ông Hiếu đã đến công trình kiểm tra thì phát hiện 17 tủ điện tại các tuyến đường Đỗ Uẩn, Diệp Văn Kỳ, Cao Bá Điền bị kẻ gian mở chốt cửa tủ và cắt trộm khoảng 320 m dây cáp ngầm hạ thế bằng đồng. Sau khi kiểm tra phát hiện bị trộm cắp, ông Hiếu đã trình báo sự việc tới Công an phường Hương Sơ.

Theo đơn vị này, giá thành đầu vào của loại dây điện bị trộm là 2 triệu đồng/m, vì vậy kẻ trộm đã gây ra tổng thiệt hại 640 triệu đồng.

Sau khi ngắt nguồn điện, kẻ trộm đã cắt và lấy dây.

Khu tái định cư khu vực 10 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất tái định cư phục vụ dự án di dời dân cư tại khu vực I di tích Kinh thành Huế và các khu vực di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế nằm ngoài Kinh thành Huế.

Theo đơn vị này, các tủ điện hạ thế công ty bắt đầu thi công hạ tầng cấp điện từ năm 2022 và khoảng tháng 5-2024 hoàn thành, bàn giao cho Công ty Điện lực Bắc Sông Hương vận hành, quản lý.

Một tủ điện bị cắt đứt dây nguồn.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng mất cắp đường dây điện tại các dự án hạ tầng kỹ thuật ở TP Huế. Trước đó, vào năm 2023, tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ (cạnh đường Phú Mỹ - Thuận An), đơn vị thi công cũng bị trộm "viếng thăm" nhiều lần rút hàng trăm mét dây nguồn cấp điện chiếu sáng, thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Tại gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 9 và 10), phường Hương Sơ, cũng bị mất cắp, các nhà thầu phải bỏ tiền ra để khắc phục.

Đại diện Công ty CP Đ.A. bức xúc: "Tình trạng trộm cắp tại các công trình thi công của chúng tôi xảy ra rất nhiều, gây thiệt hại lớn. Chúng tôi thường phải tự bỏ tiền ra khắc phục, và lần này cũng vậy. Chúng tôi mong muốn công an sớm điều tra làm rõ đối tượng đã gây ra các vụ trộm này".

Công an ghi nhận hiện trường sau vụ trộm.

Còn vào cuối năm 2024, dây điện chiếu sáng dù đã được ngầm hoá, đưa vào vận hành, có nguồn điện nhưng chỉ trong một đêm kẻ trộm đã rút ruột với chiều dài khoảng 1,4 km, gây thiệt hại nặng. Đơn vị thi công đành phải cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế mượn dây điện lắp đặt tạm thời từ đó đến nay để chiếu sáng.

Sự việc được trình báo cơ quan công an tiếp nhận điều tra. Việc mất cắp đường dây điện không chỉ gây thiệt hại cho các nhà thầu, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông; ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Vào ngày 30-5, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND TP Huế tổ chức với thành phần tham dự có lãnh đạo Công an TP Huế, phóng viên Báo Người Lao Động đặt câu hỏi với công an liên quan đến những vụ trộm cắp nêu trên nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.