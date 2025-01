Vụ trộm tinh vi đến khó tin trên tuyến đường đẹp nhất TP Huế

Ngày 24-1, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế cho biết cơ quan Công an huyện Phú Vang (TP Huế) đang tiến hành điều tra truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm đường dây ngầm của hệ thống điện chiếu sáng tại tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An đoạn qua thôn Dưỡng Mong, xã Phú An, huyện Phú Vang.

Theo đó, có khoảng 1,4 km đường dây điện ngầm ở đây đã bị kẻ trộm lấy đi. Sự việc xảy ra vào khoảng cuối năm 2024.

Sau khi bị trộm rút dây ngầm hệ thống điện chiếu sáng, nhà thầu đành phải kéo dây tạm, gây mất mỹ quan, mất an toàn.

Ông Võ Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Phúc Thành, đơn vị trúng thầu thi công hệ thống điện chiếu sáng ở đây cho biết các đối tượng trộm rất chuyên nghiệp, trong điều kiện buổi tối điện chiếu sáng được bật nhưng chỉ trong một đêm chúng đã rút được 1,4 km đường dây cấp nguồn điện và dây điện chống giật được chôn ngầm dưới đất.

Trong một đêm, kẻ trộm đã rút ruột khoảng 1,4 km đường dây điện chiếu sáng với nhiều khoảng nối các cột, được chôn ngầm.

Để thực hiện được hành vi này, kẻ trộm phải mở tất cả các nắp hộp kỹ thuật trên nhiều cột điện chiếu sáng (nằm cách mặt đất tầm 1,5 m) rồi mới rút dây điện được chôn ngầm dưới đất ra được. Theo ông Thành, mỗi mét dây điện ngầm ở đây có giá khoảng 600.000 đồng nên thiệt hại rất lớn.

Trước tình trạng này, Ban Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế yêu cầu công ty phải kéo dây điện tạm đoạn bị mất cắp để cấp điện chiếu sáng, phục vụ người dân đi lại được thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Vì vậy, tại đoạn đường này dây điện được treo tạm bợ, lùng nhùng, nhếch nhác; hộp kỹ thuật trên cột điện không thể đóng lại được nên có nguy cơ mất an toàn điện.

Để trộm khoảng 1,4 km đường dây điện chôn ngầm, kẻ trộm phải mở nắp hộp kỹ thuật rồi kéo rút từng đoạn dây ở vị trí nối giữa 2 cột đèn chiếu sáng với nhau.

Tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An dài 4,2 km, , do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 370 tỉ đồng, đưa vào sử dụng vào quý IV - 2023. Đường gồm 2 chiều lưu thông, mỗi chiều gồm 2 làn đường dành cho ô tô và 1 làn đường cho mô tô, xe máy. Hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư khoảng hơn 5 tỉ đồng, nằm giữa dải phân cách.

Sau khi hoàn thành xây dựng, tuyến đường này đã được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế quản lý, vận hành.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng mất cắp đường dây điện chiếu sáng tại các tuyến đường ở TP Huế. Trước đó, vào năm 2023, tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ (cạnh đường Phú Mỹ - Thuận An), đơn vị thi công cũng bị trộm nhiều lần, thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Tại gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 9 và 10), phường Hương Sơ, TP Huế (nay là quận Phú Xuân, TP Huế) cũng bị mất cắp, thiệt hại hàng trăm triệu.

Sự việc được trình báo cơ quan công an tiếp nhận điều tra nhưng theo các nhà thầu thì hiện này thủ phạm chưa được làm rõ. Việc mất cắp đường dây điện không chỉ gây thiệt hại cho các nhà thầu, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông; ảnh hưởng đến tiến độ dự án.