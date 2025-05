Hàng ngàn món ăn hội tụ tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Bình Định 2025

Tại buổi giới thiệu tổng quan về Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017 vào chiều 24-2, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết liên hoan lần này có chủ đề Taste the World (Hương vị thế giới), diễn ra từ ngày 22 đến 26-2 tại Vườn tượng Hội An.