Hàng ngàn người dân Đắk Lắk chạy lũ sau bão số 13

Tại thôn Phước Nhuận (xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk), khoảng 1 giờ sáng nay (7-11), nước lũ bất ngờ đổ về ồ ạt. Nhiều người dân phải dắt trâu, bò, kê cao vật dụng trong nhà rồi khẩn trương chạy đến các điểm cao hơn để thoát thân.

Nhiều khu vực ngập sâu trong biển nước

Trong vòng khoảng 30 phút, nước đã dâng cao, gây ngập nặng tuyến đường chính trong thôn, người dân phải chèo xuồng di chuyển.

Bà Trương Thị Hồng Phúc (46 tuổi) cho biết do nước lũ dâng rất nhanh, gia đình bà (7 người) phải gấp rút di chuyển đến hội trường thôn Phước Nhuận để tránh lũ.

Theo ông Phan Quốc Thành (Ban tự quản thôn Phước Nhuận), có khoảng 40 hộ dân với 100 nhân khẩu trong khu vực ngập lụt đã được sơ tán đến trường học và hội trường thôn để bảo đảm an toàn.

Theo một lãnh đạo UBND xã Xuân Phước, có hơn 120 hộ dân trên địa bàn phải sơ tán do lũ. Hiện nước bắt đầu rút dần.

Còn theo ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trong đêm lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 1.630 hộ dân với hơn 4.400 nhân khẩu. Địa phương đang tích cực triển khai lực lượng, kiểm tra các điểm xung yếu và hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm.

Hàng ngàn người dân phải chạy lũ trong đêm do nước lũ dâng cao

"Hiện nước đang ngập trên địa bàn 8 thôn và một số tuyến đường của xã. Rất may, địa phương đã chủ động triển khai công tác sơ tán, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân" - ông Ân nói.

Riêng tại xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk từ đêm 6-11 đến rạng sáng 7-11, nước lũ dâng cao đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư trên địa bàn. Riêng trụ sở xã nước cũng ngập gần đến mái cơ quan.

Lực lượng chức năng sơ tán khoảng 100 hộ dân về các điểm trú ẩn an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Một ngôi nhà ngập tới mái

Rạng sáng nay (7-11) nước trên sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk) có nơi cao hơn mức báo động 3 là 2,2m, gây ngập lụt cho hàng trăm ngôi nhà ven sông tại các xã Phú Mỡ, Xuân Phước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lúc 3 giờ 30 phút sáng nay, mực nước lũ trên sông Kỳ Lộ tại trạm Xuân Quang đang xuống (đạt đỉnh lúc 23 giờ ngày 6-11 tại trạm Thủy văn Xuân Quang là 34.58 trên báo động 3 là 3.58m). Tại trạm Hà Bằng mực nước đang lên nhanh, lúc 3 giờ ngày 7-11 là 11.70m trên báo động 3 là 2.2m.

Nhiều tuyến đường chính gập sâu trong nước

Trên Sông Ba, mực nước lúc 3 giờ ngày 7-11 tại trạm Củng Sơn là 33.03m trên mức báo động 2 1.03m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng tiếp tục lên, đỉnh lũ có khả năng đạt mức trên báo động 3 là 3.0m; Lũ trên sông Ba tiếp tục lên nhanh, đạt mức xấp xỉ báo động 3.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng ven sông, suối và sạt lở đất sườn dốc ven sông, suối. Cảnh báo lũ, lụt ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sản xuất, hư hại cơ sở hạ tầng.

Người dân cần hết sức cẩn thận khi lưu thông qua ngầm, tràn trên sông, suối nhỏ tại địa phương.