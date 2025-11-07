Hàng ngàn người dân Đắk Lắk chạy lũ sau bão số 13

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hàng ngàn người dân Đắk Lắk chạy lũ sau bão số 13

Cao Nguyên

(NLĐO) - Rạng sáng nay, nước lũ dâng lên rất nhanh, hàng ngàn hộ dân cùng với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng Đắk Lắk phải chạy lũ trong đêm.

Tại thôn Phước Nhuận (xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk), khoảng 1 giờ sáng nay (7-11), nước lũ bất ngờ đổ về ồ ạt. Nhiều người dân phải dắt trâu, bò, kê cao vật dụng trong nhà rồi khẩn trương chạy đến các điểm cao hơn để thoát thân.

Bão số 13 Kalmaegi: Hàng ngàn người dân chạy lũ trong đêm - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ngập sâu trong biển nước

Trong vòng khoảng 30 phút, nước đã dâng cao, gây ngập nặng tuyến đường chính trong thôn, người dân phải chèo xuồng di chuyển.

Bà Trương Thị Hồng Phúc (46 tuổi) cho biết do nước lũ dâng rất nhanh, gia đình bà (7 người) phải gấp rút di chuyển đến hội trường thôn Phước Nhuận để tránh lũ.

Theo ông Phan Quốc Thành (Ban tự quản thôn Phước Nhuận), có khoảng 40 hộ dân với 100 nhân khẩu trong khu vực ngập lụt đã được sơ tán đến trường học và hội trường thôn để bảo đảm an toàn.

Theo một lãnh đạo UBND xã Xuân Phước, có hơn 120 hộ dân trên địa bàn phải sơ tán do lũ. Hiện nước bắt đầu rút dần.

Còn theo ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trong đêm lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 1.630 hộ dân với hơn 4.400 nhân khẩu. Địa phương đang tích cực triển khai lực lượng, kiểm tra các điểm xung yếu và hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm.

Bão số 13 Kalmaegi: Hàng ngàn người dân chạy lũ trong đêm - Ảnh 2.

Hàng ngàn người dân phải chạy lũ trong đêm do nước lũ dâng cao

"Hiện nước đang ngập trên địa bàn 8 thôn và một số tuyến đường của xã. Rất may, địa phương đã chủ động triển khai công tác sơ tán, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân" - ông Ân nói.

Riêng tại xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk từ đêm 6-11 đến rạng sáng 7-11, nước lũ dâng cao đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư trên địa bàn. Riêng trụ sở xã nước cũng ngập gần đến mái cơ quan.

Lực lượng chức năng sơ tán khoảng 100 hộ dân về các điểm trú ẩn an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Bão số 13 Kalmaegi: Hàng ngàn người dân chạy lũ trong đêm - Ảnh 3.

Một ngôi nhà ngập tới mái

Rạng sáng nay (7-11) nước trên sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk) có nơi cao hơn mức báo động 3 là 2,2m, gây ngập lụt cho hàng trăm ngôi nhà ven sông tại các xã Phú Mỡ, Xuân Phước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lúc 3 giờ 30 phút sáng nay, mực nước lũ trên sông Kỳ Lộ tại trạm Xuân Quang đang xuống (đạt đỉnh lúc 23 giờ ngày 6-11 tại trạm Thủy văn Xuân Quang là 34.58 trên báo động 3 là 3.58m). Tại trạm Hà Bằng mực nước đang lên nhanh, lúc 3 giờ ngày 7-11 là 11.70m trên báo động 3 là 2.2m.

Bão số 13 Kalmaegi: Hàng ngàn người dân chạy lũ trong đêm - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường chính gập sâu trong nước

Trên Sông Ba, mực nước lúc 3 giờ ngày 7-11 tại trạm Củng Sơn là 33.03m trên mức báo động 2 1.03m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng tiếp tục lên, đỉnh lũ có khả năng đạt mức trên báo động 3 là 3.0m; Lũ trên sông Ba tiếp tục lên nhanh, đạt mức xấp xỉ báo động 3.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng ven sông, suối và sạt lở đất sườn dốc ven sông, suối. Cảnh báo lũ, lụt ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sản xuất, hư hại cơ sở hạ tầng.

Người dân cần hết sức cẩn thận khi lưu thông qua ngầm, tràn trên sông, suối nhỏ tại địa phương.

Tin liên quan

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

(NLĐO) – Ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi khiến triều cường tại Quảng Ngãi dâng cao "tấn công" hàng ngàn nhà dân Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng nề.

Bão số 13 đi qua, Gia Lai thiệt hại nặng nề

(NLĐO) - Cơn bão số 13 đi qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân tỉnh Gia Lai, ít nhất đã có 1 người chết và 2 người bị thương.

Chủ động chống bão, tận lực ứng phó mưa lũ

Khuya 6-11, bão số 13 - tên quốc tế Kalmeagi, được đánh giá là "hết sức bất thường" - đã đổ bộ nhiều địa phương miền Trung nước ta

tỉnh Đắk Lắk nước lũ dâng cao chạy lũ bão số 13 Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo