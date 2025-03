Hàng ngàn người "đội nắng" chờ xem ca nhạc của “Anh trai Say Hi”

Clip hàng người người "đội nắng" để chờ chương trình ca nhạc.

Ngày 21-3, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hàng ngàn người "đội nắng" 36 độ C chờ xem chương trình ca nhạc "Anh trai Say Hi", dù diễn ra vào buổi tối ở Khu đô thị Vạn Phúc, TP Thủ Đức, TP HCM.

Nhiều bạn trẻ đến chương trình ca nhạc từ rất sớm.

Thông tin mạng xã hội đăng tải đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Theo ghi nhận trưa 21-3, dù nhiệt độ ngoài trời từ 34-36 độ C nhưng hàng ngàn người đã có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc. Đa số đều là nữ, trong độ tuổi từ 15 - 25.

Một lao công nữ tại Khu đô thị Vạn Phúc cho biết từ sáng sớm đã có rất đông người có mặt. "Thấy mấy các em đội nắng thấy thương nên tôi lấy dù cho mượn" - người phụ nữ nói.

Hình ảnh những nhóm người "đội nắng" để chờ đợi chương trình ca nhạc.

Các bãi giữ xe của chương trình chật kín từ sớm.