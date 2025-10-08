HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hàng ngàn người tham dự triển lãm về công nghệ chăn nuôi

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Triển lãm đang diễn ra tại TP HCM, thu hút hơn 300 đơn vị, trong đó có chủ trang trại đến từ 40 quốc gia và lãnh thổ tham dự.

Ngày 8-10, triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam năm 2025 (Vietstock 2025) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Triển lãm kéo dài đến ngày 10-10, quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày, đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên diện tích hơn 13.000 m2

Dự kiến có 13.000 khách tham quan trong và ngoài nước, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, bác sĩ thú y, chủ trang trại và nhà cung cấp giải pháp an toàn sinh học trong và ngoài nước.

Vietstock 2025 do Công ty Informa Markets phối hợp cùng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức với chủ đề "Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi".

- Ảnh 1.

Nghi thức khai mạc Vietstock 2025

Phát biểu khai mạc Vietstock 2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết ngành chăn nuôi năm nay tuy giảm về tổng đàn 0,6% nhưng dự kiến sản lượng thịt, trứng vẫn tăng nhờ ứng dụng công nghệ.

Với dân số khoảng 104 triệu dân, việc bảo đảm tiêu dùng nội địa là thách thức lớn nhưng ngành chăn nuôi vẫn đảm bảo nguồn cung trứng, sữa. Không những thế, xuất khẩu lĩnh vực chăn nuôi gần đây tăng trưởng mạnh mẽ, là điểm sáng của ngành nông nghiệp.

- Ảnh 2.

Các lãnh đạo, chuyên gia tham quan triển lãm

Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 447 triệu USD, tăng 18.6% so với cùng kỳ năm 2024; dự kiến cả năm có thể 600 triệu USD.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay ngành chăn nuôi đang được đầu tư cơ sở vật chất, trang trại và cơ sở giết mổ với nhiều doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao. Tuy nhiên, khoảng 50% công nghệ vẫn thuộc quy mô nhỏ. Do đó, thời gian tới cần tập trung vào nghiên cứu và phát triển giống; quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi (đã đạt 21 triệu tấn) thông qua quản lý các yếu tố vi lượng, năng lượng, và protein. 

Đặc biệt, vấn đề môi trường trong ngành chăn nuôi cũng đang cần các công nghệ, thiết bị để giải quyết.

- Ảnh 3.

Nhiều chủ trang trại tham quan triển lãm

- Ảnh 4.

Một công ty nông nghiệp livestream tại sự kiện

- Ảnh 5.

Các sản phẩm phục vụ chăn nuôi

- Ảnh 6.

Nhiều hoạt động thu hút khách tham quan

 

Lý do Quảng Nam thận trọng với 4 dự án chăn nuôi 260.000 con heo

Lý do Quảng Nam thận trọng với 4 dự án chăn nuôi 260.000 con heo

(NLĐO) – Doanh nghiệp đề xuất 4 dự án chăn nuôi hàng trăm ngàn con heo nhưng bước đầu tỉnh Quảng Nam cho nghiên cứu thực hiện 2 dự án.

"Thủ phủ chăn nuôi" cầu cứu Chính phủ, hiến kế tăng nhập nông sản Mỹ

(NLĐO) – Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, địa phương được mệnh danh là “thủ phủ chăn nuôi”, vừa có văn bản nêu ra nhiều vướng mắc, bất cập khi nhập khẩu nguyên liệu

Lo Việt Nam phải nhập siêu sản phẩm chăn nuôi trong 3-5 năm tới

(NLĐO)- Các hiệp hội trong ngành chăn nuôi lo ngại với tốc độ nhập khẩu như hiện nay, chỉ 3-5 năm tới, khi các dòng thuế quan các sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu về mức 0%, Việt Nam có thể trở thành nước siêu nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi

