Kinh tế

Hàng ngàn tấm lòng gửi tới bà con vùng lũ ở miền Trung qua cổng Zalopay

Thái Phương, Đồ họa: Vệ Loan

(NLĐO) – "Của ít lòng nhiều chúc mọi người vượt qua bão lũ, tất cả đều bình an; Cầu mong thiên tai qua nhanh để đồng bào bớt khổ…"

Đây là những tin nhắn được người dùng Zalopay gửi tới cổng quyên góp chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động phát động. 

Trước những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra tại các tỉnh thành miền Trung, nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về miền Trung lũ lụt, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động đang tiếp tục triển khai chương trình "Trái tim miền Trung", tiếp nhận những đóng góp có ý nghĩa từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Chương trình đang kêu gọi tấm lòng từ người dùng Zalopay qua cổng quyên góp, nhằm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, trọng tâm là nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và một số địa phương lân cận bị ảnh hưởng.

Thống kê sơ bộ đến sáng 23-11, cổng quyên góp qua Zalopay đã ghi nhận hơn 410 triệu đồng từ tấm lòng của 3.700 lượt người dùng.

- Ảnh 2.

Với sức mạnh của công nghệ, người dùng ví điện tử có thể gửi tấm lòng bất kỳ kèm lời nhắn ý nghĩa tới cổng quyên góp. Theo ghi nhận, nhiều người dùng quyên góp từ 10.000 đồng, 20.000 đồng tới 5 triệu đồng.

"Nhanh chóng cứu trợ người dân đói rét kịp thời nhé; Của ít lòng nhiều chúc mọi người vượt qua bão lũ, tất cả đều bình an; Cầu mong thiên tai qua nhanh để đồng bào bớt khổ; Một chút tấm lòng, mong mọi người bình an; Mong miền Trung vượt qua cơn bão lũ này, chúc mọi người bình an; Cố gắng nhé miền Trung, gửi mọi người triệu cái ôm"… là những tin nhắn xúc động gửi cùng số tiền quyên góp tới chương trình.

Bạn đọc có thể quyên góp gửi tới chương trình qua link:

https://donation.zalopay.vn/detail/traitimmientrung?gidzl=YZyZQOUHrrEA921eW8xUNOKbBscNZ8zTpNCiOP3RsLYPSdbabDtT2f4aVZF9teiAn2ShP68ycyOCXvJNLW

Hoặc quét mã QR:

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.


 

