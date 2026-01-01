HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Hàng nghìn du khách đến danh thắng Ngũ Hành Sơn, khám phá “đặc sản” Ma Nhai

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Trong năm 2026, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh quảng bá “đặc sản” Ma Nhai cho người dân, du khách.

Sáng 1-1, Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tổ chức chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên của năm 2026 đến tham quan.

Hàng nghìn du khách đến danh thắng Ngũ Hành Sơn, xem “đặc sản” Ma Nhai - Ảnh 1.

Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn tấp nập du khách trong ngày đầu năm 2026

Đúng 9 giờ, đoàn khách đến từ Nhật Bản đã chính thức "xông đất" danh thắng Ngũ Hành Sơn. Tại đây, đại diện Sở VH-TT-DL cùng lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn, Ban quản lý Di tích đã trao tặng hoa và quà kỷ niệm, gửi lời chúc mừng năm mới đến các thành viên trong đoàn.

Đây là hoạt động thường niên nhằm mở đầu chuỗi sự kiện quảng bá du lịch năm 2026, khẳng định hình ảnh điểm đến "An toàn – Văn minh – Thân thiện" của danh thắng được mệnh danh là "Nam thiên danh thắng".

Trong năm 2025, danh thắng Ngũ Hành Sơn đã đón hơn 2.112.000 lượt khách, doanh thu đạt hơn 93,1 tỉ đồng (đạt 115% kế hoạch). Ngày đầu năm 2026, lượng khách đến danh thắng ghi nhận sự tăng trưởng đột biến so với các tuần trước đó.

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển năm 2026 là việc đẩy mạnh quảng bá hệ thống Ma nhai – di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hàng nghìn du khách đến danh thắng Ngũ Hành Sơn, xem “đặc sản” Ma Nhai - Ảnh 2.

Đoàn du khách Nhật Bản rạng rỡ check-in cùng lãnh đạo địa phương trong ngày đầu năm mới

Đơn cử, Ban quản lý đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là khối bảo tàng, để truyền thông sâu rộng về giá trị của hệ thống văn tự cổ này. Đồng thời, công tác an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, sạch đẹp.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, số liệu thực tế cho thấy khách quốc tế chiếm đến 2/3 tổng lượng khách tại Ngũ Hành Sơn. Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu khám phá văn hóa cao, do đó việc khai thác tốt giá trị Ma Nhai sẽ là "đặc sản" mới để gia tăng sức cạnh tranh cho điểm đến.

"Chúng tôi đã trang bị kiến thức chuyên sâu về sự hình thành và ý nghĩa của Ma Nhai cho đội ngũ hướng dẫn viên tại chỗ. Việc tích hợp dữ liệu từ các đề tài nghiên cứu vào bài thuyết minh sẽ giúp du khách, đặc biệt là khách quốc tế, có cái nhìn thấu đáo hơn về di sản" - ông Nguyễn Văn Hiền cho biết.

Xử lý tình trạng nhếch nhác tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn

Trước thực trạng một số khu vực quầy hàng, bãi xe còn tình trạng chưa khang trang, ảnh hưởng đến mỹ quan du lịch, Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn cho hay đã có kế hoạch xử lý dứt điểm. Việc này đang được triển khai dựa trên Quyết định 82 về phân kỳ đầu tư và Kế hoạch 174 về quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, công tác đền bù giải tỏa còn gặp một số vướng mắc dẫn đến tiến độ bị chậm. Hiện các ngành chức năng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Dự kiến, sau khi công tác giải tỏa đền bù hoàn tất, khu vực sẽ khớp nối quy hoạch. Khi đó, các hộ kinh doanh tại khu vực bãi xe sẽ được sắp xếp vào vị trí trật tự, ngăn nắp, trả lại không gian thông thoáng, văn minh cho di tích.


Ma Nhai Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thế giới

Ma Nhai Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thế giới

UBND TP Đà Nẵng ngày 1-3 tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn (gọi tắt là Ma Nhai Ngũ Hành Sơn) là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyện về cây bàng âm - dương ở Ngũ Hành Sơn

(NLĐO) - Trải qua bao thay đổi của thời cuộc, hai cây bàng âm - dương trước sân chùa Tam Thai tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn vẫn trường tồn cùng với ngôi Quốc tự, cổ tự vào bậc nhất ở TP Đà Nẵng.

Độc đáo ma nhai Ngũ Hành Sơn

(NLĐO) – Hệ thống bia ma nhai (văn tự khắc trực tiếp lên núi đá) tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là kho tàng tư liệu quý giá, vừa được công nhận là di sản đầu tiên của TP Đà Nẵng mang tầm khu vực.

