Thời sự

Hàng nghìn người du xuân, đi lễ đầu năm ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Những ngày đầu năm mới, dòng người đổ về các điểm tâm linh như Chùa Hoằng Phúc, Đền Liễu Hạnh ở Quảng Trị để dâng hương cầu an.

VIDEO: Chùa Hoằng Phúc trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 đón rất đông người dân đến chiêm bái, tham quan

Từ sáng mùng 1 (17-2) đến sáng mùng 2 (18-2) Tết Bính Ngọ 2026, hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại các điểm du lịch tâm linh phía Bắc tỉnh Quảng Trị để dâng hương, vãn cảnh; hoạt động diễn ra trật tự, an toàn.

Theo ghi nhận, dòng người nối dài đổ về Chùa Hoằng Phúc - ngôi cổ tự hơn 700 năm tuổi ở xã Tân Mỹ - để cầu tài lộc, bình an và xin chữ đầu năm. Thời tiết nắng ấm tạo thuận lợi cho du xuân, lượng khách tăng nhanh nhưng không xảy ra chen lấn. Lực lượng công an và bảo vệ cơ sở được bố trí tại nhiều điểm để điều tiết, giữ trật tự.

Hàng nghìn người đổ về Chùa Hoằng Phúc du xuân đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Chùa Hoằng Phúc trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 đón rất đông người dân đến chiêm bái, tham quan.

Hàng nghìn người đổ về Chùa Hoằng Phúc du xuân đầu năm 2026 - Ảnh 2.

Chùa Hoằng Phúc trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 đón rất đông người dân đến chiêm bái, tham quan

Đại diện nhà chùa cho biết khuôn viên đã được chỉnh trang trước Tết, bổ sung tiểu cảnh, đèn lồng, cây nêu và linh vật ngựa, tạo không gian rực rỡ sắc xuân phục vụ phật tử và du khách. Ông Nguyễn Hương Giang - du khách từ Đồng Hới, nói năm nào gia đình cũng đi lễ chùa đầu năm để cầu may, đồng thời cho con xin chữ lấy lộc, xem đây là nét văn hóa cần gìn giữ.

Hàng nghìn người đổ về Chùa Hoằng Phúc du xuân đầu năm 2026 - Ảnh 3.

Đền Thánh mẫu Liễu Hạnh là điểm du lịch tâm linh được rất đông người dân và du khách khu vực Bắc miền Trung viếng thăm, du xuân đầu năm.

Hàng nghìn người đổ về Chùa Hoằng Phúc du xuân đầu năm 2026 - Ảnh 4.

Đền Thánh mẫu Liễu Hạnh là điểm du lịch tâm linh được rất đông người dân và du khách khu vực Bắc miền Trung viếng thăm, du xuân đầu năm.

Cách đó không xa, Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh dưới chân dãy Hoành Sơn cũng tấp nập người đến chiêm bái. Nằm trên tuyến thiên lý Bắc - Nam qua Đèo Ngang, khu vực này ngày mồng 1 ghi nhận lượng xe cá nhân tăng mạnh. Dù dự án mở rộng hầm đường bộ trên Quốc lộ 1 vừa hoàn thành giúp lưu thông thuận lợi hơn, tuyến đường cũ cạnh đền vẫn có thời điểm gần kín xe.

Năm nay, không khí hành hương cũng nhộn nhịp tại Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch là nơi nhiều gia đình công giáo chọn làm điểm đến đầu năm để cầu nguyện bình an, xin lộc thánh và du xuân ngắm cảnh.

Hàng nghìn người đổ về Chùa Hoằng Phúc du xuân đầu năm 2026 - Ảnh 5.

Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch là nơi nhiều gia đình chọn làm điểm đến đầu năm để cầu nguyện bình an

Khuôn viên được trang trí hoa xuân, tiểu cảnh và hệ thống chiếu sáng tạo không gian trang nghiêm nhưng gần gũi. Nhiều gia đình chọn nơi đây làm điểm dừng chân du xuân, kết hợp tham quan, chụp ảnh và tham dự giờ cầu nguyện đầu năm - hoạt động được duy trì như một nét sinh hoạt tinh thần quen thuộc của bà con công giáo địa phương.

Theo ghi nhận, dù lượng người đổ về đông nhưng hoạt động tham quan, lễ bái diễn ra nền nếp, không xảy ra chen lấn. Chính quyền địa phương cho biết đã chủ động phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy từ trước Tết, giúp các điểm du lịch tâm linh đón khách thuận lợi ngay trong ngày đầu năm mới.

"Hoạt động du xuân, dâng hương, cầu bình an đầu năm không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tăng sự gắn kết cộng đồng trong những ngày đầu năm mới" - ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, cho hay.

Quảng Trị lễ chùa đầu năm chùa Hoằng Phúc Du xuân mồng 1 Tết Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương Du lịch tâm linh Tết Đền Liễu Hạnh Công Chúa
