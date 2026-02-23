HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Hàng quán ở Gia Lai đông nghịt khách sau Tết

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Sau Tết, từ những quán bún dân dã ven quốc lộ đến khu vực trung tâm đô thị, lượng khách đổ về ăn uống, tham quan vẫn đông nghịt.

Sau Tết Nguyên đán, không khí kinh doanh tại nhiều nơi ở Gia Lai vẫn duy trì nhịp sôi động dù người dân đã trở lại TPHCM và những địa phương khác để làm việc, học tập. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 60-70 km, đoạn quốc lộ qua xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai, nhiều quán bún nhỏ ven đường tuy đơn sơ, lụp xụp nhưng luôn kín chỗ.

Chủ quán phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, bảo đảm phục vụ kịp lượng khách tăng cao những ngày sau Tết.

Nguồn nguyên liệu chính của món bún là tôm đất và rạm được đánh bắt từ đầm Châu Trúc (đầm Trà Ổ). Tôm, rạm nơi đây nổi tiếng bởi vị ngọt thanh, hương thơm đậm đà đặc trưng.

Hàng quán Gia Lai đông khách sau Tết 2026: Trải nghiệm ẩm thực độc đáo - Ảnh 1.

Món bún tôm

Hàng quán ở Gia Lai đông nghịt sau Tết

Tôm đất tươi được làm sạch, để nguyên vỏ rồi giã nhuyễn hoặc xay mịn, nêm gia vị vừa ăn. Khi khách gọi, chủ quán múc một thìa tôm cho vào tô, chan nước nóng rồi dùng đũa đánh tơi để tôm chín tới, sau đó cho bún vào, rắc thêm hành, ngò. Tô bún nóng hổi, thực khách vừa ăn vừa thổi.

Với bún rạm, công đoạn chế biến cầu kỳ hơn. Rạm sau khi làm sạch được tách lấy thịt và gạch, giã nhỏ, gạn lấy nước rồi nấu liu riu đến khi nổi lớp gạch óng ánh, dậy mùi thơm béo.

Nồi nước rạm luôn được giữ nóng trên bếp. Khi phục vụ, bún được cho vào tô, chan nước rạm sánh vàng bên trên, tạo nên hương vị đặc trưng khó lẫn.

Hàng quán Gia Lai đông khách sau Tết 2026: Trải nghiệm ẩm thực độc đáo - Ảnh 2.

Bún rạm

"Quán bán từ sáng đến tối, khách chủ yếu là lao động địa phương và người vãng lai. Nhiều người ăn một tô chưa "đã", thường gọi thêm tô thứ hai. Dịp Tết, bà con xa quê từ TPHCM, Quảng Ngãi, Lâm Đồng… về chơi Tết rất đông nên lúc nào quán cũng kín khách, bán không kịp" - chị Hoa, chủ quán bún, cho hay.

Hàng quán Gia Lai đông khách sau Tết 2026: Trải nghiệm ẩm thực độc đáo - Ảnh 3.

Tấp nập khách địa phương và vãng lai ra vào ăn bún tôm - bún rạm

Giá bún ngày thường ở mức 10.000 đồng/tô, dịp Tết tăng lên 15.000 đồng/tô do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng cao.

Trong khi đó, tại Quy Nhơn, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành điểm thu hút đông đảo người dân và du khách khi cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 mở cửa đón khách tham quan.

Hàng quán Gia Lai đông khách sau Tết 2026: Trải nghiệm ẩm thực độc đáo - Ảnh 4.

Quảng trường tấp nập du khách check-in

Từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình xếp hàng chờ chụp ảnh cùng các tiểu cảnh rực rỡ.

Tâm điểm chú ý là linh vật ngựa với gương mặt "mặt cộc", tay cầm chiếc điện thoại hiện đại, do tạo hình hài hước, gần gũi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo lượng người đổ về quảng trường tăng đột biến. Không ít bạn trẻ còn "bắt trend" tạo dáng "mặt cộc" để ghi lại những khoảnh khắc vui nhộn.

Sức hút từ khu vực quảng trường cũng kéo theo hoạt động kinh doanh xung quanh sôi động. Các quán cà phê, nước giải khát, hải sản, dịch vụ cho thuê xe điện trẻ em đều trong tình trạng đông khách.

Chủ quán ốc Hảo Hảo cho biết quán mở cửa từ 9 giờ và có ngày phục vụ đến 2 giờ sáng hôm sau do lượng khách quá đông, nhân viên phải làm việc liên tục mới đáp ứng kịp nhu cầu.

Hàng quán Gia Lai đông khách sau Tết 2026: Trải nghiệm ẩm thực độc đáo - Ảnh 5.

Người dân check-in linh vật ngựa "mặt cộc"

Hàng quán Gia Lai đông khách sau Tết 2026: Trải nghiệm ẩm thực độc đáo - Ảnh 6.

Du khách check-in linh vật ngựa tại quảng trường

Hàng quán Gia Lai đông khách sau Tết 2026: Trải nghiệm ẩm thực độc đáo - Ảnh 7.

Cửa hàng Highlands Coffee gần quảng trường chật kín khách

Hàng quán Gia Lai đông khách sau Tết 2026: Trải nghiệm ẩm thực độc đáo - Ảnh 8.

Một quán ăn dân dã trên xã An Lão nghịt khách

 

