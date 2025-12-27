Những kiểu hút khách "độc lạ", ít tốn kém của nhiều hàng quán ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Những kiểu hút khách "độc lạ", ít tốn kém của nhiều hàng quán ở TPHCM

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Dù chưa đạt "triệu view" như quán cà phê Mộc ở Cà Mau nhưng nhiều hàng ăn, quán cà phê tại TPHCM gây được sự chú ý nhờ những câu "độc lạ"

Giữa bối cảnh quán xá san sát nhau, làm thế nào để nổi bật, thu hút khách là vấn đề mà chủ quán nào cũng phải vắt óc suy nghĩ. Gần đây, nhiều quán dùng bảng hiệu và bảng thông báo để gây chú ý. 

Tại khu ẩm thực bình dân trên đường Vạn Kiếp (phường Gia Định), một thương hiệu trà sữa mới mở có tên "Lục Trà Thăng" khiến nhiều người phì cười với nhiều dòng chữ đậm chất gen Z như: "trà sữa gia truyền ngon nhì Sài Gòn", "trà sữa trên núi chuẩn bị nổi tiếng nhất nhì Bình Thạnh", "trà sữa thất truyền nghe đã thấy ngon nhưng chưa ai uống, hí hí".

- Ảnh 1.

Quán trà sữa mới mở ở đường Vạn Kiếp

- Ảnh 2.

Những dòng giới thiệu đậm chất Gen Z

Một quán phở trên đường Mạc Đỉnh Chi (phường Tân Định) lại gây ấn tượng bởi câu "lấy công làm lời" khiến nhiều người thấy thiện cảm.

- Ảnh 3.

Quán ăn mới mở dùng thiết kế biển hiệu kiểu cũ

- Ảnh 4.

Bên cạnh một biển hiệu cũ gần con phố

Một quán bún nước tương mới mở trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định) lại thiết kế bảng hiệu kiểu cũ kèm dòng chữ "ở đây có món gây thương nhớ"; quán "ăn gì cũng được" thu hút những khách tưởng dễ ăn nhưng thực sự không dễ…

- Ảnh 5.

Quán dành cho những người "ăn gì cũng được" với thực đơn khá dài

Chị Ma Hương, chủ một thương hiệu bánh mì ở phường Cầu Kiệu, cho biết quán thành công cũng nhờ những câu ghi chú "độc lạ" như vậy. "Quán mới mở, khách không biết nên ngày ngày tôi cầm bảng ra ghi nhưng câu như: bánh mì ngon lắm, mẹ nấu em bán,… rồi cả làm thơ" – chị Hương nhớ lại.

Theo chị Hương, ban đầu khách đến vì thấy lạ lạ, sau hợp khẩu vị thì quay lại thường xuyên. "Quảng bá kiểu này không tốn tiền nhưng cũng mất thời gian và không phải ai cũng làm được mà cần phải có năng khiếu" – chị Hương nhận xét.

- Ảnh 6.

Một quán phở có từ năm 1947 "lấy công làm lời"

Chuyên gia truyền thông, ThS Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, nhận xét hiện tượng các quán cà phê, quán ăn sử dụng những câu viết vui vẻ, độc đáo để truyền thông là khá hiệu quả.

- Ảnh 7.

Một quán cà phê có lời giới thiệu hơi khó hiểu

Với thói quen "check-in" của khách hàng, nhiều quán có thể được lan truyền tự nhiên trên mạng xã hội và may mắn có thể được lên xu hướng. Hình thức này kích thích khách vãng lai và khách xem tin tức trên internet đến quán tò mò ghé thử.

Đây là hình thức marketing rẻ, phù hợp cho những đơn vị không có nhiều chi phí bởi chi phí chính là dành cho người sáng tạo ra những nội dung độc đáo. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm tốt, món ngon, dịch vụ tốt để sau khi khách ghé thử có thể quay lại những lần sau.

- Ảnh 8.

 

Tin liên quan

Chủ quán tăng giá hàng ăn uống, khách hàng có rời đi?

Chủ quán tăng giá hàng ăn uống, khách hàng có rời đi?

(NLĐO) – Đây là câu hỏi mà chủ quán nào cũng phải cân não để trả lời trước áp lực chi phí tăng nhưng tăng giá bán có thể mất nhiều hơn

Các nhãn hàng đua nhau quy đổi sản phẩm ra iPhone 17

(NLĐO) – Sức nóng của iPhone 17 khiến người ta không chỉ so sánh với số ngày lương, ngày công mà các nhãn hàng đua nhau quy đổi ra sản phẩm đang bán

Ra mắt ứng dụng FABiBox dành cho chủ quán nhỏ

(NLĐO) – Ngày 8-12, Công ty CP iPOS.vn ra mắt FABiBox – ứng dụng quản lý bán hàng tinh gọn, dành cho các chủ hộ kinh doanh ẩm thực (F&B)

quán cà phê quán ăn mạng xã hội lấy công làm lời ghi chú độc-lạ truyền thông hiệu quả ngon như người yêu cũ chuẩn bị nổi tiếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo