Hàng tỉ USD "rót" vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Tài chính cho biết, chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2024 xếp thứ 2/63 tỉnh , thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2023; Chỉ số hài lòng SIPAS năm 2024 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2023; Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2023.