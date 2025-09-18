Hàng trăm bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy hỏng: Bộ Y tế vào cuộc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hàng trăm bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy hỏng: Bộ Y tế vào cuộc

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị khẩn trương xác minh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sau phản ánh vẫn tán sỏi cho bệnh nhân dù máy hỏng từ cuối năm 2023.

Chiều 18-9, Bộ Y tế đã gửi công văn hoả tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin liên quan Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn thực hiện dịch vụ tán sỏi dù máy laser đã hỏng từ cuối năm 2023.

Hàng trăm bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy hỏng: Bộ Y tế vào cuộc- Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Internet

Theo công văn, sự việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân với ngành y tế. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hiện, Bộ Y tế chưa nhận được báo cáo từ địa phương. 

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh toàn bộ quy trình chuyên môn, quản lý và sử dụng thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Nội dung rà soát bao gồm việc mua sắm, bảo trì thiết bị, điều kiện khám chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc và thanh toán bảo hiểm y tế. 

Đơn vị phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có vi phạm và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

BHXH tỉnh cũng được yêu cầu rà soát hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định (nếu có).

Ngoài ra, UBND tỉnh cần chỉ đạo kiểm tra toàn diện các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn về mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị, thuốc men; kịp thời chấn chỉnh những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh. Những vi phạm, nếu phát hiện, phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Y tế yêu cầu công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 13 giờ ngày 19-9.

Hàng trăm bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy hỏng: Bộ Y tế vào cuộc- Ảnh 2.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin tại buổi họp báo sáng 18-9. Ảnh: VOV

Sáng 18-9, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về sai phạm này. Tại họp báo, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã làm rõ nội dung máy laser tán sỏi đã hỏng từ tháng 11-2023 đến thời điểm kiểm tra (18-7-2025), nhưng theo số liệu báo cáo tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, số ca tán sỏi laser thực hiện năm 2024 là 480 ca.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Lê Ka Thủy thừa nhận vi phạm do cá nhân tự phát, đã kỷ luật và phối hợp BHXH khắc phục chi phí, khẳng định không bao che.

Tin liên quan

Xử lý sai phạm của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Xử lý sai phạm của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

(NLĐO) – Với hàng loạt sai phạm được thanh tra chỉ rõ, dư luận đang chờ ngành chức năng tỉnh Quảng Nam xử lý.

TP HCM phát hiện nhiều cơ sở vận chuyển cấp cứu tư nhân sai phạm

(NLĐO) – Tại TP HCM, có 10 cơ sở được Sở Y tế TP HCM cấp phép hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển cấp cứu. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 8 cơ sở đang hoạt động (2 cơ sở đóng cửa). Qua kiểm tra, phát hiện 6/8 cơ sở có sai phạm.

Tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan vụ xe cứu thương chở bệnh nhân 200 km thu 21 triệu đồng.

bệnh viện đa khoa Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên máy tán sỏi tán sỏi bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy hỏng thiết bị y tế bảo hiểm y tế xử lý nghiêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo