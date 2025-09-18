Hàng trăm bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy hỏng: Bộ Y tế vào cuộc

Chiều 18-9, Bộ Y tế đã gửi công văn hoả tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin liên quan Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn thực hiện dịch vụ tán sỏi dù máy laser đã hỏng từ cuối năm 2023.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Internet

Theo công văn, sự việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân với ngành y tế. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hiện, Bộ Y tế chưa nhận được báo cáo từ địa phương.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh toàn bộ quy trình chuyên môn, quản lý và sử dụng thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Nội dung rà soát bao gồm việc mua sắm, bảo trì thiết bị, điều kiện khám chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc và thanh toán bảo hiểm y tế.

Đơn vị phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có vi phạm và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

BHXH tỉnh cũng được yêu cầu rà soát hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định (nếu có).

Ngoài ra, UBND tỉnh cần chỉ đạo kiểm tra toàn diện các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn về mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị, thuốc men; kịp thời chấn chỉnh những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh. Những vi phạm, nếu phát hiện, phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Y tế yêu cầu công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 13 giờ ngày 19-9.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin tại buổi họp báo sáng 18-9. Ảnh: VOV

Sáng 18-9, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về sai phạm này. Tại họp báo, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã làm rõ nội dung máy laser tán sỏi đã hỏng từ tháng 11-2023 đến thời điểm kiểm tra (18-7-2025), nhưng theo số liệu báo cáo tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, số ca tán sỏi laser thực hiện năm 2024 là 480 ca.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Lê Ka Thủy thừa nhận vi phạm do cá nhân tự phát, đã kỷ luật và phối hợp BHXH khắc phục chi phí, khẳng định không bao che.