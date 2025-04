Hàng trăm công nhân ở Quảng Nam "khóc ròng": Công ty Minh Hoàng 2 hứa hôm nay đóng bảo hiểm

Sáng 12-4, ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 tại văn phòng công ty ở TP HCM. Buổi làm việc kéo dài từ chiều đến tối 11-4 mới kết thúc.

Theo ông Quý, tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Minh Hoàng 2 bày tỏ nhận thức về trách nhiệm của mình khi để nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), không thực hiện được lời hứa của mình với công nhân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm lao động từng làm việc tại công ty.

Hôm 8-4, hàng trăm công nhân tập trung trước trụ sở Công ty Minh Hoàng 2 đòi quyền lợi

Lãnh đạo Công ty Minh Hoàng 2 trình bày việc công ty gặp rất nhiều khó khăn do không có đơn hàng. Công ty Minh Hoàng sản xuất mặt hàng may mặc xuất khẩu đi Mỹ nhưng do nhiều tác động bất lợi nên gặp rất nhiều khó khăn. Doanh nghiệp này mong người lao động và cơ quan quản lý nhà nước hết sức thông cảm.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quí Quý đã nêu 3 nội dung theo ý kiến của NLĐ. Về yêu cầu công ty thanh toán tiền BHTN và chốt sổ, lãnh đạo Công ty Minh Hoàng 2 hứa trong sáng hôm nay (12-4) sẽ chuyển nộp số tiền nợ BHTN của NLĐ khoảng 120 triệu đồng.

Ông Quý yêu cầu công ty phải hoàn thành việc chốt sổ cũng như ra quyết định chấm dứt hợp đồng với NLĐ theo quy định trước ngày 17-4. Theo ông, nguyện vọng của NLĐ là đóng BHTN, chốt sổ để họ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu ai không hưởng BHTN thì họ tìm kiếm việc làm mới ở doanh nghiệp khác để cộng nối BHXH.

Về yêu cầu chi trả tiền thưởng Tết Âm lịch và đóng BHXH, lãnh đạo Công ty Minh Hoàng nói đang rất khó khăn, doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, không có nguồn thu nên không có nguồn tiền. Doanh nghiệp hứa sẽ cố gắng xoay xở nhưng cần phải có thời gian chứ hiện tại không thể kiếm ra được hơn 10 tỉ đồng để nộp BHXH.

"Trước mắt, nội dung mà NLĐ bức xúc nhất là giải quyết BHTN thì công ty hứa thực hiện. Nguyên tắc là phải đóng BHTN tháng liền kề trước đó thì mới được chi trả BHTN, nếu công ty không chuyển số tiền này thì không giải quyết được cho NLĐ" – ông Quý cho biết thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Quí Quý, ông đã liên hệ với đại diện BHXH Khu vực XXII và phía BHXH cho biết sau khi nhận được số tiền này từ doanh nghiệp thì họ sẽ khẩn trương làm thủ tục chốt sổ cho NLĐ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-4, hàng trăm công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 đã tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi.

Nhận được thông tin, đại diện Sở Nội vụ, Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc, trao đổi với người lao động vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Tại buổi làm việc, các công nhân phản ánh 3 nội dung. Thứ nhất, Công ty Minh Hoàng 2 không chi trả tiền thưởng Tết Âm lịch năm 2025 như đã cam kết; thứ hai là nợ BHXH, có nhiều trường hợp nợ đến 33 tháng; thứ ba là nợ BHTN, không giải quyết thủ tục thôi việc theo quy định pháp luật đối với người lao động…

Điều đáng nói, lãnh đạo Sở Nội vụ nhiều lần điện thoại liên hệ với lãnh đạo công ty nhưng không được. Vì vậy, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã phát văn bản ấn định thời gian làm việc với lãnh đạo công ty vào lúc 15 giờ chiều 11-4 tại văn phòng công ty ở TP HCM.

Theo đại diện Bảo hiểm Xã hội khu vực XXII, đến nay, tổng số tiền chậm đóng BHXH của Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 là hơn 10,3 tỉ đồng.