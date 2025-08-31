Hàng trăm đoàn viên, người lao động ở Đà Nẵng được chăm sóc sức khỏe miễn phí

Ngày 31-8, Công đoàn phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp cùng Nhà thuốc Long Châu tổ chức Chương trình tiêm vắc xin Cúm cho đoàn viên, người lao động và Chương trình "Khám sức khỏe cộng đồng" cho Ban công tác mặt trận trên địa bàn phường.

Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Ủy Ban MTTQ, Công đoàn đối với sức khỏe, đời sống của đoàn viên, người lao động và cộng đồng.

Tiêm vắc-xin cúm miễn phí cho đoàn viên, người lao động tại phường An Khê, TP Đà Nẵng

Tham gia 2 chương trình có gần 300 đoàn viên, người lao động và ban công tác mặt trận. Mỗi đoàn viên được tiêm một liều vắc-xin cúm (trị giá 300.000 đồng), các ban công tác mặt trận được khám, tư vấn sức khỏe và nhận quà tặng trị giá 150.000 đồng.

Việc tiêm phòng và khám sức khỏe vừa phòng ngừa dịch cúm trong thời điểm giao mùa và tuyên truyền nhận thức đến cộng đồng về việc chăm sóc sức khỏe của cá nhân và gia đình.

Lãnh đạo Công đoàn phường An Khê cho biết Chương trình tiêm vắc-xin cúm và khám sức khỏe cộng đồng là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động được tầm soát bệnh tật tại chương trình

Bên cạnh việc chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, công đoàn còn triển khai nhiều chương trình khác như: tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các khóa học AI cho đoàn viên, người lao động...

Thời gian đến, Công đoàn phường An Khê sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng tới mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động.