Ngày 20-8, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam cho cán bộ Công đoàn thành phố.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 300 cán bộ công đoàn, gồm cán bộ cấp thành phố, xã, phường và Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân điển hình

Dịp này, LĐLĐ TP Đà Nẵng trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 28 cá nhân điển hình. Trong năm 2025, tại thành phố Đà Nẵng, có 99 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương. Trong đó, 71 cá nhân đã được trao tặng trước đó tại các hội nghị, hoạt động của Công đoàn xã, phường và Công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết kỷ niệm chương là sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp không mệt mỏi của các cá nhân cho sự lớn mạnh của phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn. 28 cá nhân điển hình là những tấm gương sáng, truyền lửa nhiệt huyết cho các thế hệ cán bộ Công đoàn kế cận.

Năm 2025, Đà Nẵng có 99 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

"Trong bối cảnh hiện nay, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm. Xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự là mái nhà chung ấm áp, tin cậy", ông Lê Văn Đại bày tỏ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe 2 chuyên đề do các báo cáo viên trình bày về vai trò vị thế của tổ chức Công đoàn đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Các nội dung về nhận diện, đấu tranh, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 Trước đó, chiều 19-8, Công đoàn phường Liên Chiểu phối hợp Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foxlink Đà Nẵng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Liễu, 3 gia đình chính sách và Anh hùng Lao động Cầm Bá Trùng. Tại những nơi đến thăm, Đoàn ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Liễu và cá nhân Anh hùng Lao động Cầm Bá Trùng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước. Lãnh đạo LĐLĐ phường Liên Chiểu thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo. Dịp này, đại diện lãnh đạo Công đoàn phường Liên Chiểu và Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foxlink Đà Nẵng trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình. Đây là hoạt động thiết thực của các cấp Công đoàn phường Liên Chiểu trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”.



