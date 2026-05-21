Hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế, người đại diện pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Doanh nghiệp nợ thuế với bất kỳ số tiền nào và đã bỏ địa chỉ kinh doanh, sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh người đại diện pháp luật

Thuế TPHCM vừa công bố danh tính hàng trăm cá nhân là đại diện pháp luật của các doanh nghiệp còn nợ thuế. Theo đó, cơ quan này sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với những người đại diện pháp luật của các công ty nợ thuế quá hạn theo quy định, trong đó có nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Tuấn – người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc T&T Land - sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty nợ thuế 14,7 triệu đồng.

Tương tự, cơ quan thuế sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Vũ Thị Thu Hương – đại diện pháp luật Công ty TNHH Địa ốc Minh Trạch - khi công ty này nợ thuế hơn 4 triệu đồng.

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hồng Nam nợ thuế 1,5 triệu đồng nên ông Nguyễn Thượng Hiền – người đại diện pháp luật - cũng nằm trong danh sách bị tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài ra, cơ quan thuế còn thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Văn Liêm – đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn TNL, do công ty nợ 3,5 triệu đồng; bà Đỗ Thị Bích Loan – đại diện pháp luật Công ty cổ phần Lotus Capital Land – khi công ty còn nợ 9,5 triệu đồng; ông Nguyễn Xuân Hoàn – đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Sunny, do công ty nợ hơn 2,2 triệu đồng…

Theo quy định, sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo, nếu các doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ chính thức áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật.

Pháp luật quy định, khi doanh nghiệp nợ thuế quá hạn với bất kỳ số tiền nào và đã bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế có quyền áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế, trong đó có việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật nhằm thu hồi nợ thuế.