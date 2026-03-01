HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hàng trăm ngàn hành khách mắc kẹt, hơn 1.000 chuyến bay bị hủy ở Trung Đông

Phương Linh

(NLĐO) - Hơn 1.000 chuyến bay của các hãng hàng không lớn ở Trung Đông bị hủy khi những trung tâm trung chuyển quan trọng ở Dubai, Abu Dhabi và Doha đóng cửa.

Chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm gián đoạn các chuyến bay trên khắp Trung Đông và nhiều khu vực. Hàng trăm ngàn hành khách đang bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng đến các sân bay khác.

Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đóng cửa không phận, trong khi trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho biết không có hoạt động bay nào trên không phận Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sau khi chính phủ tuyên bố "đóng cửa tạm thời và một phần" không phận.

Hàng không Trung Đông hỗn loạn vì xung đột - Ảnh 1.

Hành khách đi Trung Đông chờ đợi tại Sân bay quốc tế Tribhuvan của Nepal. Ảnh: Shutterstock

1.000 chuyến bay của các hãng hàng không lớn bị hủy. 3 sân bay quan trọng kết nối châu Âu, châu Phi với châu Á ở Dubai (UAE), Abu Dhabi (UAE) và Doha (Qatar) phải ngừng hoạt động. Ba hãng hàng không lớn - Emirates, Qatar Airways và Etihad - phục vụ khoảng 90.000 hành khách mỗi ngày ở các trung tâm này. Sân bay quốc tế Dubai là sân bay bận rộn nhất thế giới về các chuyến bay quốc tế.

Các sân bay quốc tế lớn trong khu vực trở thành mục tiêu trả đũa từ Iran. Sân bay quốc tế Dubai và khách sạn Burj Al Arab nổi tiếng của thành phố bị hư hại, với 4 người bị thương. Sân bay Abu Dhabi cho biết một sự cố tại sân bay quốc tế Zayed khiến một người thiệt mạng và bảy người bị thương. Sau đó, họ xóa bài đăng này.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, trong số khoảng 4.218 chuyến bay dự kiến hạ cánh tại các quốc gia Trung Đông ngày 28-2, có 966 chuyến (22,9%) bị hủy, con số này tăng lên hơn 1.800 nếu tính cả các chuyến đi. Tính đến ngày 1-3, 716 trong số 4.329 chuyến bay dự kiến đến Trung Đông đã bị hủy.

Các hãng hàng không bay qua Trung Đông sẽ phải chuyển hướng để tránh xung đột, với nhiều chuyến về phía nam qua Ả Rập Saudi. Điều này đồng nghĩa số giờ bay tăng lên, kéo theo giá vé tăng chóng mặt nếu xung đột kéo dài. 

Áp lực cũng đè nặng lên các kiểm soát viên không lưu tại Ả Rập Saudi khi họ phải điều phối thêm nhiều chuyến bay. Trong khi đó, các quốc gia đóng không phận sẽ đánh mất khoản phí thu từ những hãng hàng không.

Ông Mike McCormick - cựu giám sát kiểm soát không lưu cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) - cho biết trong vài ngày tới, các quốc gia có thể mở lại một phần không phận sau khi Mỹ và Israel chia sẻ thông tin quân sự. 

Tuy nhiên, chưa rõ hoạt động bay gián đoạn sẽ kéo dài bao lâu. Một số hãng ban hành chính sách ưu đãi cho hành khách bị ảnh hưởng, cho phép họ đặt lại vé máy bay mà không phải trả thêm phí.

Nổ lớn xảy ra tại Sân bay quốc tế Dubai (UAE) (Clip: Thanh Long)

Tin liên quan

“Yết hầu” năng lượng bị Iran đóng cửa, giá dầu biến động mạnh?

“Yết hầu” năng lượng bị Iran đóng cửa, giá dầu biến động mạnh?

(NLĐO) - Tín hiệu “cấm qua lại” eo biển Hormuz khiến loạt tàu hàng án binh bất động, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung, đẩy giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Mỹ công bố video tấn công Iran từ tàu sân bay, ông Donald Trump cảnh báo "gắt"

(NLĐO) - Sau khi Iran tuyên bố tấn công 27 căn cứ Mỹ ở Trung Đông, ông Donald Trump đe dọa đáp trả bằng "sức mạnh chưa từng thấy".

VIDEO: 3 tên lửa Patriot không chặn được một tên lửa Iran

(NLĐO) - Trong động thái đáp trả liên quân Mỹ – Israel, Iran đã phóng loạt tên lửa và UAV nhằm vào Israel và mạng lưới căn cứ Mỹ trải dài từ Bahrain đến Iraq.

