Hàng trăm ngàn hành khách mắc kẹt, hơn 1.000 chuyến bay bị hủy ở Trung Đông

Chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm gián đoạn các chuyến bay trên khắp Trung Đông và nhiều khu vực. Hàng trăm ngàn hành khách đang bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng đến các sân bay khác.

Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đóng cửa không phận, trong khi trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho biết không có hoạt động bay nào trên không phận Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sau khi chính phủ tuyên bố "đóng cửa tạm thời và một phần" không phận.

Hành khách đi Trung Đông chờ đợi tại Sân bay quốc tế Tribhuvan của Nepal. Ảnh: Shutterstock

1.000 chuyến bay của các hãng hàng không lớn bị hủy. 3 sân bay quan trọng kết nối châu Âu, châu Phi với châu Á ở Dubai (UAE), Abu Dhabi (UAE) và Doha (Qatar) phải ngừng hoạt động. Ba hãng hàng không lớn - Emirates, Qatar Airways và Etihad - phục vụ khoảng 90.000 hành khách mỗi ngày ở các trung tâm này. Sân bay quốc tế Dubai là sân bay bận rộn nhất thế giới về các chuyến bay quốc tế.

Các sân bay quốc tế lớn trong khu vực trở thành mục tiêu trả đũa từ Iran. Sân bay quốc tế Dubai và khách sạn Burj Al Arab nổi tiếng của thành phố bị hư hại, với 4 người bị thương. Sân bay Abu Dhabi cho biết một sự cố tại sân bay quốc tế Zayed khiến một người thiệt mạng và bảy người bị thương. Sau đó, họ xóa bài đăng này.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, trong số khoảng 4.218 chuyến bay dự kiến hạ cánh tại các quốc gia Trung Đông ngày 28-2, có 966 chuyến (22,9%) bị hủy, con số này tăng lên hơn 1.800 nếu tính cả các chuyến đi. Tính đến ngày 1-3, 716 trong số 4.329 chuyến bay dự kiến đến Trung Đông đã bị hủy.

Các hãng hàng không bay qua Trung Đông sẽ phải chuyển hướng để tránh xung đột, với nhiều chuyến về phía nam qua Ả Rập Saudi. Điều này đồng nghĩa số giờ bay tăng lên, kéo theo giá vé tăng chóng mặt nếu xung đột kéo dài.

Áp lực cũng đè nặng lên các kiểm soát viên không lưu tại Ả Rập Saudi khi họ phải điều phối thêm nhiều chuyến bay. Trong khi đó, các quốc gia đóng không phận sẽ đánh mất khoản phí thu từ những hãng hàng không.

Ông Mike McCormick - cựu giám sát kiểm soát không lưu cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) - cho biết trong vài ngày tới, các quốc gia có thể mở lại một phần không phận sau khi Mỹ và Israel chia sẻ thông tin quân sự.

Tuy nhiên, chưa rõ hoạt động bay gián đoạn sẽ kéo dài bao lâu. Một số hãng ban hành chính sách ưu đãi cho hành khách bị ảnh hưởng, cho phép họ đặt lại vé máy bay mà không phải trả thêm phí.