Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ hơn một ngày sau khi phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", đến 10 giờ 45 phút ngày 14-8, đã có hơn 103.000 lượt ủng hộ, quyên góp gần 23 tỉ đồng.

Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba đến sáng nay, sau hơn 1 ngày phát động

Trước đó, lúc 6 giờ 30 sáng 14-8, số tiền ủng hộ nhân dân Cuba đã vượt hơn 7 tỉ đồng, được gửi vào tài khoản của chương trình.

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mỗi đóng góp dù nhỏ đều là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nghĩa tình sâu sắc của nhân dân Việt Nam với Cuba - người bạn thủy chung trong những năm tháng khó khăn nhất.

Trước đó, ngày 13-8, trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1960-2025), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân, phát động cấp quốc gia Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", nhằm hỗ trợ người dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận.

Chương trình kéo dài 65 ngày (13-8 đến 16-10-2025), đặt mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỉ đồng.

Tại lễ phát động, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kêu gọi các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, học sinh, sinh viên, đồng bào trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng, ủng hộ chương trình, góp phần tô thắm hình ảnh một Việt Nam thủy chung, nghĩa tình, son sắt, sẻ chia và nhân ái.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba của chương trình

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế tại Việt Nam hưởng ứng, chung tay lan tỏa thông điệp "Việt Nam - Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan" và "Luôn có Việt Nam", để tình cảm ấy chạm tới trái tim mỗi người và được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.

Theo đó, trong 65 ngày diễn ra chương trình, các tổ chức, cá nhân và người dân có thể ủng hộ kinh phí qua nhiều hình thức: quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng; quét mã QR của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bỏ tiền vào thùng quyên góp nơi công cộng; sử dụng ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money).

Truy cập trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; hoặc tham gia các phong trào sáng tạo trong trường học như viết thư, quyên góp "kế hoạch nhỏ" ủng hộ trẻ em Cuba.

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.