Hàng trăm người khám viêm họng vì dùng máy lạnh liên tục

Bác sĩ Phát khuyến cáo, để phòng ngừa viêm họng khi trời nắng nóng, nếu dùng máy lạnh không nên để nhiệt độ dưới 26 độ C. Nhiệt độ phòng máy lạnh cần ổn định khoảng 26-28 độ C, máy lạnh chỉ nên bật từ 23 giờ đến tầm 3-4 giờ sáng hôm sau. Nên đắp một chiếc chăn mỏng khi ngủ buổi tối, vệ sinh máy lạnh 2-3 lần/năm. Gia đình có trẻ nhỏ cần đảm bảo nhiệt độ tối thiểu là 28 độ C. Ngoài ra, mọi người nên vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, uống đủ nước (2 lít/ngày), hạn chế ăn đồ quá lạnh, đồ cay nóng; hạn chế hút thuốc, uống rượu bia; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; hạn chế đến nơi nhiều khói bụi.