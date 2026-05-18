Lao động

Hàng trăm người lao động tại SAWACO hiến máu tình nguyện cứu người

Thanh Nga

(NLĐO) - Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái - truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của mỗi thành viên SAWACO.

Tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa trong tháng 5 - Tháng Công nhân, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026 với chủ đề "Một giọt máu – Triệu tấm lòng" vào ngày 18-5.

Người lao động được khám, tư vấn trước khi hiến máu

Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức, 471 đoàn viên, người lao động đến từ các đơn vị trực thuộc đã tình nguyện tham gia hiến máu. Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên hiến máu đã được khám sức khỏe và tư vấn miễn phí. 

Sau quá trình tư vấn, khám sức khỏe, tùy theo thể trạng, mỗi người sẽ hiến từ 250-450 ml máu. Kết quả sau ngày hội, tổng đơn vị máu thu được là 671.

Người lao động hiến máu tại ngày hội

Ông Huỳnh Đức Thành, Chủ tịch Công đoàn SAWACO, thông tin đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái - truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của mỗi thành viên SAWACO. 

Do vậy, hàng năm, Công đoàn và Đoàn Thanh niên đều xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu (2 lần mỗi năm) và phổ biến đến các đơn vị; qua đó, đoàn viên, người lao động hưởng ứng rất nhiệt tình, mỗi đợt thu hút khoảng 400-500 đoàn viên, người lao động tham gia. Đặc biệt, có những trường hợp đã hiến máu 20, 30 lần.

Anh Tế Anh Dũng, Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, đã tham gia hiến máu 20 lần

"Những giọt máu hồng được trao tặng góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu máu điều trị, mang lại nguồn sống cho nhiều người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM" - ông Thành chia sẻ.

Tình nguyện viên hiến máu được tặng tranh chữ thư pháp

Để tri ân và động viên đoàn viên, người lao động khi tham gia chương trình, ngoài chế độ theo quy định, mỗi người tham gia hiến máu còn được ban tổ chức tặng 1 suất ăn sáng và quà tặng từ Công đoàn tổng công ty. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn phối hợp với các đơn vị phúc lợi mang đến gian hàng phúc lợi đoàn viên với nhiều sản phẩm tiêu dùng và quà lưu niệm hấp dẫn ngay tại ngày hội.

