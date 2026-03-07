Doanh nghiệp chung tay hiến máu, lan tỏa yêu thương

Ngày 7-3, Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh phối hợp cùng Hội Quảng Cáo TPHCM (HAA) tổ chức chương trình cộng đồng "Chia sẻ yêu thương - Kết nối bền vững" tại phường Tây Thạnh, TPHCM.

Đây là hoạt động định kỳ được Siêu Nhật Thanh tổ chức 2 lần mỗi năm, trở thành một nét đẹp văn hóa doanh nghiệp và là cam kết lâu dài trong chiến lược trách nhiệm xã hội (CSR).

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp chuyên môn của Trung tâm Truyền máu – Bệnh viện Chợ Rẫy, đảm bảo quy trình tiếp nhận máu an toàn, đúng tiêu chuẩn y tế theo quy định của ngành y tế.

Người dân đăng ký hiến máu

Theo ban tổ chức, 150 đơn vị máu không chỉ là con số mục tiêu, mà là 150 cơ hội được trao thêm hy vọng cho những bệnh nhân đang cần truyền máu mỗi ngày tại các cơ sở điều trị.

Năm 2026, chương trình có sự phối hợp đồng tổ chức cùng HAA - tổ chức uy tín hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và sáng tạo tại TPHCM.

Sự đồng hành của HAA góp phần mở rộng quy mô lan tỏa của chương trình, kết nối cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia hoạt động nhân đạo, qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và tinh thần phát triển bền vững.

Chương trình cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều hiệp hội và doanh nghiệp thông qua hoạt động truyền thông, tham gia hiến máu và đóng góp quà tặng cho người hiến máu.

Người dân tham gia hiến máu