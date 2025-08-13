Hàng triệu USD rót vào start-up công nghệ

AI Hay - nền tảng kết hợp mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh do kỹ sư Việt Nam phát triển - mới đây công bố hoàn tất vòng gọi vốn series A với số tiền 10 triệu USD.

Tiếp sức từ vốn ngoại

Theo AI Hay, vòng gọi vốn nói trên do quỹ đầu tư Argor Capital dẫn dắt, với sự tham gia của các quỹ Square Peg, Northstar Ventures, Appworks và Phoenix Holdings. Việc gọi vốn thành công, nâng tổng số vốn huy động của start-up này lên hơn 18 triệu USD.

Thành lập năm 2022, AI Hay được xây dựng với mục tiêu thay đổi cách người Việt tìm kiếm và chia sẻ tri thức. Ứng dụng này cho phép người dùng đặt câu hỏi và nhận câu trả lời chính xác, dẫn nguồn từ các trang uy tín, phù hợp văn hóa và ngôn ngữ Việt.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc vận hành của AI Hay, cho biết nền tảng được xây dựng dựa trên sức mạnh tổng hợp của các mô hình AI hàng đầu như OpenAI, Google, Microsoft..., giúp đáp ứng hầu hết nhu cầu tra cứu của người Việt, kể cả sử dụng từ lóng, lỗi chính tả hay đòi hỏi kiến thức chuyên ngành như luật, tài chính, ngân hàng...

Nguồn vốn mới huy động sẽ được start-up Việt này sử dụng để mở rộng đội ngũ nhân sự, marketing, đồng thời phát triển giải pháp AI dành cho doanh nghiệp (DN) - như tìm kiếm thông tin nội bộ hay tự động hóa quy trình. AI Hay cũng tăng tốc bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ học sinh, sinh viên, chẳng hạn tìm kiếm tài liệu, giải bài tập, vẽ sơ đồ tư duy.

Đội ngũ sáng lập AI Hay mong muốn phổ cập AI đến người dùng Việt. (Ảnh do AI Hay cung cấp)

Đại diện AI Hay thông tin sau 1 năm ra mắt, nền tảng này đã đạt hơn 10 triệu lượt tải, xử lý thành công trên 100 triệu câu hỏi mỗi tháng. AI Hay hiện được cung cấp miễn phí trên website, iOS và Android. "Nền tảng được thiết kế để khuyến khích sự tương tác hai chiều giữa người dùng và AI. Khi AI đưa ra câu trả lời nhưng người dùng chưa hài lòng hoặc thấy chưa chính xác, họ có thể chia sẻ trên newsfeed để cộng đồng góp ý, đánh giá, từ đó giúp AI liên tục học hỏi, hoàn thiện" - ông Hiệp giới thiệu.

Không chỉ AI Hay, thị trường AI Việt Nam gần đây liên tục chứng kiến các thương vụ gọi vốn thành công. Mới đây, 1Office công bố hoàn tất vòng gọi vốn mới với tổng giá trị 3 triệu USD, đến từ quỹ Redbadge Pacific và một số nhà đầu tư trong nước. Công ty cho biết sẽ tập trung phát triển các AI Agent (trợ lý AI chuyên biệt) nhằm phục vụ mục tiêu quản trị và tự động hóa toàn bộ DN, đồng thời đẩy mạnh xây dựng AI Platform - nền tảng AI cốt lõi và triển khai hàng loạt ứng dụng AI. Các ứng dụng này sẽ được áp dụng sâu vào nghiệp vụ nội bộ của DN - từ quy trình làm việc, nhân sự, tuyển dụng... đến đánh giá hiệu suất. Sau 10 năm khởi nghiệp, hiện 1Office có hơn 6.000 khách hàng DN với nhiều thương hiệu lớn tại Việt Nam.

Tháng 3-2025, start-up Filum AI cũng công bố gọi vốn thành công 1 triệu USD từ các quỹ Nextrans, VinVentures và TheVentures.

Muốn gọi vốn lớn, phải mạnh về công nghệ lõi

ThS Lê Nhật Quang, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo - ĐHQG TP HCM (IEC), lý giải làn sóng đầu tư vào AI tại Việt Nam đang mạnh lên nhờ 3 yếu tố chính, gồm: xu hướng bùng nổ AI toàn cầu, sự dịch chuyển của dòng vốn quốc tế về các thị trường mới nổi và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của nhà nước thông qua các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.

Theo ông Quang, thị trường AI Việt Nam không chỉ tăng về số lượng và quy mô thương vụ mà còn có triển vọng doanh thu tích cực, nhất là những start-up khai thác thị trường ngách và ứng dụng trong các lĩnh vực có khả năng thương mại hóa cao (giáo dục, sản xuất, tài chính...).

Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội, ông Lê Nhật Quang góp ý các start-up công nghệ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Quỹ đầu tư thường đánh giá rất chặt chẽ năng lực của start-up trước khi rót vốn, bao gồm năng lực đội ngũ sáng lập, công nghệ lõi, tính thực tiễn của giải pháp, mô hình kinh doanh, tệp khách hàng, quy mô thị trường... "Các quỹ luôn tìm kiếm DN có tiềm năng tăng trưởng mạnh, có lợi thế cạnh tranh rõ rệt và khả năng bứt phá" - ông Quang lưu ý.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết nhà phát triển nền tảng AI Hay định hướng không thu phí người dùng trong tương lai mà tập trung phát triển công nghệ lõi và cung cấp giải pháp AI cho DN. Doanh thu từ mảng này sẽ được tái đầu tư để nâng cấp nền tảng, đưa AI chất lượng cao và đáng tin cậy đến gần hơn với người Việt.

Ông Hiệp thừa nhận start-up Việt thường gặp khó khăn khi so sánh với các công ty ở Mỹ hay các thị trường lớn, nên muốn thuyết phục nhà đầu tư thì phải chứng minh được giá trị của AI tiếng Việt, cùng sản phẩm khác biệt và tầm nhìn rõ ràng. "Muốn gọi vốn lớn, DN phải mạnh về công nghệ lõi, mang lại giá trị mà đối thủ chưa có, có chiến lược đủ sức thuyết phục. AI Hay sẽ tiếp tục tìm thêm nguồn vốn để phát triển nền tảng mạnh hơn" - ông Hiệp khẳng định.

Với 1Office, ông Lê Việt Thắng - CEO, nhà sáng lập - trong một sự kiện mới đây đã tiết lộ với sự chuyển mình mạnh mẽ của nền tảng, các nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn thêm hàng chục triệu USD, không chỉ dừng ở 3 triệu USD ở vòng gọi vốn mới đây. "Khi đã có chỗ đứng vững chắc ở thị trường Việt Nam, 1Office sẽ hướng đến giấc mơ lớn hơn - đó là chinh phục thị trường quốc tế, mang ngoại tệ về cho đất nước" - CEO 1Office bày tỏ.

Theo các chuyên gia, trong cuộc đua AI toàn cầu, start-up Việt cần tận dụng lợi thế am hiểu thị trường, văn hóa và dữ liệu tiếng Việt, kết hợp với công nghệ quốc tế. DN cũng phải có chiến lược gọi vốn dài hạn vì cạnh tranh đầu tư AI sẽ ngày càng khốc liệt.

Tận dụng các mô hình AI mạnh nhất Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các "ông lớn" như OpenAI, Google hay Microsoft đang thúc đẩy sản sinh ra những mô hình AI ngày càng tiên tiến. Đây không phải bất lợi mà là cơ hội vàng cho start-up Việt. DN nào biết chọn lọc, kết hợp và tận dụng tối đa sức mạnh của những mô hình mới, bám sát nhu cầu thị trường thì sẽ tạo ra sản phẩm vượt trội, đủ sức bứt phá, thay vì bị tụt lại phía sau.



