Nhiều startup công nghệ quốc tế chọn Việt Nam để khởi nghiệp

Homebase - công ty khởi nghiệp về proptech (ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản) và Persona Studios - công ty phát triển AI (trí tuệ nhân tạo) đàm thoại, là những ví dụ về việc các nhà sáng lập quốc tế chọn Việt Nam để khởi nghiệp.

Hai công ty này đều bắt đầu hành trình của mình với Antler – nhà đầu tư mạo hiểm từ giai đoạn đầu của startup.

Homebase chuyên cung cấp giải pháp tài chính thay thế cho những người muốn mua bất động sản nhà ở nhưng còn gặp khó khăn tài chính, điển hình như người trẻ.

Thành lập năm 2019, chỉ vài năm sau khi được Antler đầu tư, Homebase nhận tài trợ từ Y Combinator (YC) tại Mỹ và trở thành công ty đầu tiên có trụ sở tại Việt Nam được YC tài trợ. Sau đó, công ty này tiếp tục huy động 30 triệu USD từ nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu.

Công ty Persona Studios thì thành lập năm 2023, hoạt động trong lĩnh vực phát triển công nghệ AI giúp các doanh nghiệp tự động hóa các quy trình vận hành, tiếp cận khách hàng và tuyển dụng.

Sau khi được Antler đầu tư, startup này thiết lập trụ sở công nghệ tại TP Vũng Tàu và huy động được 1,1 triệu USD. Đội ngũ của họ đang vận hành các dự án thí điểm trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các nhà sáng lập startup chọn Việt Nam làm điểm đến khởi nghiệp

Philip An, đồng sáng lập và COO của Homebase và Kevin Davis, đồng sáng lập và CEO của Persona Studios đều làm việc tại Mỹ trước khi khởi nghiệp cùng Antler.

Tiết lộ lý do chọn Việt Nam để khởi nghiệp, ông Philip An cho biết Việt Nam là một thị trường vô cùng năng động và phát triển nhanh chóng với dân số trẻ, am hiểu công nghệ và tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng nên là địa điểm lý tưởng để startup mở rộng quy mô hoạt động.

Hai nhà sáng lập Homebase - Philip An (trái) và Junyuan Tan (phải)

Persona Studios chọn xây dựng trụ sở chính tại Việt Nam vì chất lượng nguồn nhân lực công nghệ vượt trội và hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động. CEO Kevin Davis của Persona Studios từng khởi nghiệp ba lần với startup đầu tiên được mua lại với giá trị hàng trăm triệu USD.

Ông đánh giá hệ sinh thái công nghệ Việt Nam giống như những ngày đầu của Thung lũng Silicon. "Mọi người tạo nên một cộng đồng rất gắn bó luôn sẵn lòng hỗ trợ nhau, tạo nên đà phát triển cho các công ty khởi nghiệp" - ông Kevin Davis nói.

Cả hai nhà sáng lập đều cho rằng không có nhiều trở ngại trong việc lập giấy phép kinh doanh với tư cách người nước ngoài tại Việt Nam cũng như không gặp nhiều rào cản về ngôn ngữ. Tuy nhiên, họ thừa nhận vẫn cần có sự hỗ trợ của các nhân sự công nghệ cấp cao từ các nước.