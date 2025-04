Hàng vạn du khách dự khai hội Tràng An 2025

Sáng 13-4 (tức ngày 16-3 năm Ất Tỵ) tại di sản thế giới Tràng An (TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ hội Tràng An năm 2025 với chủ đề "Tràng An di sản ngàn năm - hồn thiêng sông núi". Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Ninh Bình và hàng vạn du khách trong và ngoài nước đã tới dự sự kiện này.

Hàng vạn khu khách tham gia Khai hội Tràng An 2025. Ảnh: Minh Đường

Lễ hội Tràng An còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương được tổ chức nhằm tri ân đức Thánh Quý Minh Đại Vương, một trong ba vị tướng được phong Thánh - người có công trấn ải Sơn Nam, dẹp giặc bảo vệ đất nước dưới thời Vua Hùng thứ 18.

Tràng An, nơi từng là cái nôi của người tiền sử cách đây hơn 30.000 năm, gắn với dấu ấn của các triều đại lớn trong lịch sử dân tộc như Nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê, nơi vua Trần Thái Tông lập Hành cung Vũ Lâm trong kháng chiến chống Nguyên Mông, bước chân thần tốc của Hoàng đế Quang Trung tiến về Thăng Long…

Đại biểu Trung ương, bộ, ngành và tỉnh Ninh Bình dự Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2025. Ảnh: Minh Đường

Gần đây, giá trị của di sản Tràng An đã được các nhà khoa học trong nước và quốc tế ước lượng lên tới 213 tỉ USD.

Lễ hội Tràng An năm 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn trống hội, nghi lễ rước nước trên dòng Sào Khê; lễ dâng hương tại đền suối Tiên... với gần 20 sân khấu thực cảnh, có sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội Tràng An 2025

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Tràng An là dịp để cộng đồng người dân địa phương thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, cùng nhau bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo phương châm "sống trong di sản, gìn giữ di sản và hưởng lợi từ di sản", góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Quần thể danh thắng Tràng An tới du khách trong và ngoài nước.