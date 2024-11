Tràng An được vinh danh là "điểm đến có ảnh hưởng" năm 2024

Ngày 23-11, tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết tại Lễ trao giải Kotler Awards 2024 (tối 22-11), Quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, vinh dự nhận giải thưởng "Impactful Destination" (điểm đến có ảnh hưởng).

Ban tổ chức trao Cúp và Chứng nhận giải thưởng Tràng An, điểm đến có ảnh hưởng cho đại diện tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình

Đây là một trong những giải thưởng quốc tế uy tín do Giáo sư Philip Kotler sáng lập, nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực tiếp thị, kinh doanh, và quản trị chiến lược.

Mục tiêu của giải thưởng là chia sẻ những câu chuyện thành công này với mạng lưới toàn cầu, góp phần nâng cao giá trị của các thương hiệu trên thế giới.

Trong hơn 120 đề cử cho giải thưởng năm nay, Hội đồng bình chọn ở Việt Nam và quốc tế đã lựa chọn ra 27 ứng viên xuất sắc nhất để vinh danh ở tất cả 9 hạng mục.

Tại giải thưởng Kotler Awards 2024, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An được vinh danh ở hạng mục "Impactful destination" - điểm đến có ảnh hưởng.

Đây chính là một sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh Ninh Bình với hạt nhân là Quần thể danh thắng Tràng An. Những ảnh hưởng của khu di sản thế giới Tràng An đối với sự phát triển bền vững của ngành du lịch và cuộc sống của cộng đồng địa phương.

Khách du lịch đi thuyền tham quan danh thắng Tràng An

Giá trị, thương hiệu của Tràng An đối với sự phát triển du lịch bền vững và cộng đồng có thể thấy rõ qua các con số và sự chuyển biến trong năm 2024.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong năm 2024, Tràng An đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lượt khách du lịch, đặc biệt là mức chi tiêu của du khách. Danh thắng này đã được trang web Trip Advisor đánh giá cao với 4,5/5 điểm và lọt vào danh sách 10 trải nghiệm du lịch hàng đầu thế giới trong giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best Things to Do 2024.

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch tại Tràng An đã đóng góp vào việc đa dạng hóa các ngành nghề kinh tế tại địa phương, tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ.