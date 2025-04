Hàng vạn người dân đổ về đền Hùng dâng hương

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, ngay từ sáng sớm 6-4 (tức mùng 9-3 Âm lịch), hàng vạn người đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng để lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương. Càng về trưa, lượng người về Khu di tích lịch sử đền Hùng càng đông.



Hàng vạn người đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng để lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương

Do lượng người quá đông và phía các đền Hạ, Trung và Thượng rơi vào tình trạng quá tải buộc lực lượng chức năng phải lập rào, tạm thời không cho người lên để tránh ùn tắc. Lực lượng chức năng phải dùng loa phát thanh để nhắc nhở người dân xếp hàng, không chen lấn và đề phòng trộm cắp.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án, huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ an toàn cho các sự kiện và du khách đến tham quan. Cùng với đó, công an đã triển khai lực lượng tại gần 200 chốt trên các tuyến đường, khu vực trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa bàn lân cận như TP Việt Trì, huyện Phù Ninh, Lâm Thao.

Biển người có mặt từ sớm để hành hương Đền Hùng trong sáng 6-4

Nhiều người mang theo lễ để dâng lên tưởng nhớ các vua Hùng

Do lượng người đổ về mỗi lúc một đông, lực lượng chức năng đã phải phân luồng để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy

Nhiều cháu nhỏ đi theo cùng gia đình

Nhiều đồng bào các dân tộc cũng về tưởng nhớ Vua Hùng