Ngày 6-3, Công an xã La Lay, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa hỗ trợ người dân trao trả lại số tiền 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 4-3, tài khoản ngân hàng của bà Trần Thị Trang (ngụ thôn A Rồng Trên, xã La Lay) bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ người lạ chuyển đến.

Công an xã La Lay hỗ trợ người dân trao trả lại số tiền 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản

Nghĩ có người đã sơ ý chuyển nhầm, bà Trang chủ động đến Công an xã La Lay trình báo, nhờ tìm chủ nhân số tiền này để trả lại.

Cùng thời điểm, Công an xã La Lay cũng tiếp nhận thông tin từ bà Lê Thị Hà (ngụ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về việc đã chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của một người dân tại xã La Lay.

Công an xã La Lay ngay sau đó đã phối hợp xác minh thông tin từ phía ngân hàng, làm rõ số tiền 500 triệu đồng chị Trang nhận được là do bà Hà chuyển khoản nhầm.

Sau khi xác minh, lực lượng công an đã hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục, chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Theo Công an xã La Lay, hành động của chị Trần Thị Trang không chỉ giúp người chuyển nhầm nhận lại tài sản mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trung thực và trách nhiệm của công dân.