Xã hội

Hành động đẹp của người phụ nữ sau khi nhận 500 triệu đồng chuyển nhầm

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Nghĩ có người đã sơ ý chuyển nhầm 500 triệu đồng, người phụ nữ chủ động đến Công an xã trình báo, nhờ tìm chủ nhân để trả lại.

Ngày 6-3, Công an xã La Lay, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa hỗ trợ người dân trao trả lại số tiền 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 4-3, tài khoản ngân hàng của bà Trần Thị Trang (ngụ thôn A Rồng Trên, xã La Lay) bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ người lạ chuyển đến.

Nhận được số tiền rất lớn chuyển nhầm vào tài khoản, người phụ nữ lập tức trình báo - Ảnh 1.

Công an xã La Lay hỗ trợ người dân trao trả lại số tiền 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản

Nghĩ có người đã sơ ý chuyển nhầm, bà Trang chủ động đến Công an xã La Lay trình báo, nhờ tìm chủ nhân số tiền này để trả lại.

Cùng thời điểm, Công an xã La Lay cũng tiếp nhận thông tin từ bà Lê Thị Hà (ngụ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về việc đã chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của một người dân tại xã La Lay.

Công an xã La Lay ngay sau đó đã phối hợp xác minh thông tin từ phía ngân hàng, làm rõ số tiền 500 triệu đồng chị Trang nhận được là do bà Hà chuyển khoản nhầm.

Sau khi xác minh, lực lượng công an đã hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục, chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Theo Công an xã La Lay, hành động của chị Trần Thị Trang không chỉ giúp người chuyển nhầm nhận lại tài sản mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trung thực và trách nhiệm của công dân.

Tin liên quan

Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo người nhận tiền thất lạc nếu nảy lòng tham, cố tình chiếm giữ sẽ đối mặt nguy cơ phạm tội.

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm số tiền lớn để trả lại

(NLĐO) - Khi tài khoản bất ngờ nhận được số tiền lớn, một phụ nữ ở Quảng Trị đã đến cơ quan công an trình báo, nhờ tìm người chuyển nhầm

Nam thanh niên ở Quảng Trị trả lại số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản

(NLĐO) - Người nhận số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản đã phối hợp với cơ quan công an để trả lại số tiền nhận được

