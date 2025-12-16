Chiều 16-12, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã tổ chức chuyển trả số tiền 100 triệu đồng cho người phụ nữ chuyển nhầm qua tài khoản một thanh niên sinh sống trên địa bàn.

Trước đó, ngày 8-12, Công an xã Hiếu Giang tiếp nhận công văn của Công an xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) về việc phối hợp xác minh vụ chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng.

Công an xã Hiếu Giang tiến hành các thủ tục, chuyển trả số tiền 100 triệu đông cho người chuyển nhầm. Ảnh: Trung Trần

Theo đó, vào ngày 23-8, bà N.T.D (SN 1965, ngụ xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) trong quá trình chuyển tiền cho con trai đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên "TRAN THANH Q." (cùng tên với con trai bà D).

Qua phối hợp làm việc, Công an xã Hiếu Giang xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh T.T.Q (SN 1997, ngụ xã Hiếu Giang).

Khi được mời làm việc, anh Q. xác nhận đã nhận được số tiền nêu trên. Do lo ngại có dấu hiệu lừa đảo nên anh chưa sử dụng và có ý định trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

Sau khi được Công an xã Hiếu Giang tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, anh Q. đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Công an xã Hiếu Giang đánh giá hành động của anh Q. thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.