HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Nam thanh niên ở Quảng Trị trả lại số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Người nhận số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản đã phối hợp với cơ quan công an để trả lại số tiền nhận được

Chiều 16-12, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã tổ chức chuyển trả số tiền 100 triệu đồng cho người phụ nữ chuyển nhầm qua tài khoản một thanh niên sinh sống trên địa bàn.

Trước đó, ngày 8-12, Công an xã Hiếu Giang tiếp nhận công văn của Công an xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) về việc phối hợp xác minh vụ chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng.

Nam thanh niên ở Quảng Trị trả lại 100 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản - Ảnh 1.

Công an xã Hiếu Giang tiến hành các thủ tục, chuyển trả số tiền 100 triệu đông cho người chuyển nhầm. Ảnh: Trung Trần

Theo đó, vào ngày 23-8, bà N.T.D (SN 1965, ngụ xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) trong quá trình chuyển tiền cho con trai đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên "TRAN THANH Q." (cùng tên với con trai bà D).

Qua phối hợp làm việc, Công an xã Hiếu Giang xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh T.T.Q (SN 1997, ngụ xã Hiếu Giang).

Khi được mời làm việc, anh Q. xác nhận đã nhận được số tiền nêu trên. Do lo ngại có dấu hiệu lừa đảo nên anh chưa sử dụng và có ý định trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

Sau khi được Công an xã Hiếu Giang tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, anh Q. đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Công an xã Hiếu Giang đánh giá hành động của anh Q. thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Tin liên quan

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Luật sư nêu 2 tình huống pháp lý

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Luật sư nêu 2 tình huống pháp lý

(NLĐO) - Luật sư cho biết người phụ nữ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng ở Quảng Trị có thể khởi kiện ra toà để đòi lại tiền

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Người nhận tiền chuyển nhầm nói gì?

(NLĐO) - Ông N.T.L. nói rằng sau khi ông nhận được số tiền lạ qua tài khoản, sáng hôm sau ông đã đến Công an phường Quảng Trị trình báo vụ việc

Người nhận tiền chuyển nhầm 500 triệu đồng tiếp tục bất hợp tác

(NLĐO) - Một lần nữa, việc vận động người nhận số tiền gần 500 triệu đồng trả lại đã bất thành, người chuyển nhầm rơi nước mắt, ngậm ngùi ra về

Quảng Trị công an chuyển nhầm tiền tỉnh Quảng trị tài khoản trình báo chuyển trả vụ chuyển tiền nhầm ở Quảng Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo