HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hành động giúp tân lãnh tụ tối cao Iran thoát chết phút chót

Hải Hưng

(NLĐO) - Theo đoạn ghi âm mới bị rò rỉ, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ ở chân trong vụ tấn công hôm 28-2.

Vụ tấn công trong ngày đầu tiên của chiến dịch do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện được cho là khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là cha của ông Mojtaba Khamenei. Vào thời điểm bị tấn công, họ tham dự một cuộc họp tại khu phức hợp ở Tehran.

“Ý chúa” giúp tân lãnh tụ tối cao Iran thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1.

Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã thoát chết trong gang tấc khi tên lửa Israel đánh trúng toà nhà ông đang có mặt hôm 28-2 Ảnh: AP

Theo đoạn ghi âm bị rò rỉ do báo The Telegraph thu thập, ông Mojtaba có mặt cùng cha mình trong khu phức hợp lúc tên lửa Israel đang trên đường trút xuống.

Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi các quả đạn đánh trúng mục tiêu, ông Mojtaba đã ra khỏi phòng họp "để làm việc gì đó".

"Khi ông ấy đang ở bên ngoài và chuẩn bị lên tầng thì tên lửa đánh trúng tòa nhà" – đoạn ghi âm rò rỉ dẫn lời ông Mazaher Hosseini, người đứng đầu bộ phận nghi lễ của văn phòng lãnh tụ tối cao Iran, nói với các giáo sĩ cấp cao và chỉ huy thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hôm 12-3. 

Đoạn ghi âm cho biết ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ ở chân trong vụ tấn công. Tuy nhiên, vợ và con trai ông thiệt mạng tại chỗ.

Vụ tấn công được cho là cũng khiến nhiều quan chức cấp cao khác thiệt mạng.

Theo lời ông Hosseini, tổng cộng 3 quả tên lửa đạn đạo Blue Sparrow của Israel đã đồng thời đánh trúng nhiều vị trí trong khu phức hợp.

Một quả nhắm vào nơi ở của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Quả khác đánh trúng tầng trên nơi ở của ông Mojtaba, quả còn lại phá hủy khu nhà của người em rể là ông Misbah al-Huda Bagheri Kani.

Cũng theo nguồn tin này, con trai cả của cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei là ông Mostafa Khamenei đã sống sót sau vụ tấn công.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh tình trạng của ông Mojtaba sau khi được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao Iran. Một số tin đồn cho rằng ông bị thương nặng, thậm chí rơi vào hôn mê.

Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng cho biết: "Nhiều người nói ông Mojtaba bị biến dạng nghiêm trọng, mất một chân và bị thương rất nặng. Một số khác lại cho rằng ông ta đã chết".

Bộ trưởng Mỹ nói Mỹ "cho phép" tàu dầu Iran qua eo biển Hormuz

(NLĐO) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ "không có vấn đề gì" với việc tàu của Iran, Ấn Độ và Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz.

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 16-3 từ chối bình luận về các đồn đoán cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tới Moscow - Nga để điều trị y tế.

(NLĐO) - Iran ngày 16-3 tuyên bố các cơ sở hậu cần và dịch vụ hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp

Mỹ thoát chết Israel Iran lãnh tụ tối cao tên lửa Israel Mojtaba Khamenei
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo