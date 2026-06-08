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Thời sự

Hành khách chờ ở Nội Bài 3 tiếng, về Hải Phòng lúc hơn 3 giờ sáng vì diều tại sân bay Cát Bi

Dương Ngọc - Trọng Đức

(NLĐO)- Một chiếc diều sáo xuất hiện gần khu vực đường băng sân bay Cát Bi tối 7-6 khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn, ảnh hưởng đến 4 chuyến bay.

Chiều 7-6, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, xác nhận thông tin một chiếc diều xuất hiện gần đường băng sân bay quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng) làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hành khách chờ ở Nội Bài 3 tiếng, về Hải Phòng lúc hơn 3 giờ sáng sau sự cố diều sáo tại sân bay Cát Bi - Ảnh 1.

Hành khách chờ đợi tại sân bay Nội Bài sau khi máy bay chuyển hướng do xuất hiện diều gần đường băng sân bay Cát Bi. Ảnh: Mai Phương

Theo Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, lúc 22 giờ 23 ngày 7-6, tổ lái một chuyến bay Vietnam Airlines từ TPHCM đi Hải Phòng phát hiện vật thể phát ánh sáng xanh, đỏ nhấp nháy liên tục ở độ cao khoảng 200-300 feet (61-91 m), gần khu vực đường cất hạ cánh.

Ngay sau đó, sân bay phối hợp với lực lượng công an, quân đội và các đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc vật thể nhằm bảo đảm an toàn bay. Đến 23 giờ 54, lực lượng chức năng xác định đây là một chiếc diều sáo gắn đèn và đã kéo xuống khỏi khu vực ảnh hưởng.

Lúc 0 giờ 10 ngày 8-6, sau khi phi công xác nhận không còn quan sát thấy vật thể bay, Tổ An toàn đường cất hạ cánh quyết định cho sân bay hoạt động trở lại bình thường.

Sự cố ảnh hưởng đến 4 chuyến bay. Hai chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, trong khi hai chuyến khác chậm giờ cất cánh so với kế hoạch.

Một trong các chuyến bị ảnh hưởng là VJ284 từ TP HCM đi Hải Phòng. Anh Trọng Đức, hành khách trên chuyến bay, cho biết máy bay dự kiến cất cánh lúc 20 giờ 15 nhưng thực tế khởi hành muộn hơn khoảng một giờ. Khi đến khu vực Hải Phòng, tổ bay thông báo không thể hạ cánh do xuất hiện vật thể bay gần sân bay. Sau khoảng 40 phút bay chờ, máy bay phải chuyển hướng xuống Nội Bài để tiếp nhiên liệu.

Theo nam hành khách này, sau khoảng ba giờ chờ đợi tại nhà ga Nội Bài, các hành khách, trong đó có nhiều trẻ em, được làm thủ tục trở lại lúc khoảng 2 giờ 40 để tiếp tục hành trình về Hải Phòng. Máy bay hạ cánh tại Cát Bi vào hơn 3 giờ sáng ngày 8-6. Trước đó, Hãng hàng không hỗ trợ hành khách có nhu cầu tự di chuyển về Hải Phòng bằng voucher trị giá 150.000 đồng và một số hành khách đã rời sân bay.

Cùng ngày, các tổ lái của Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng phát hiện diều xuất hiện gần sân bay Nội Bài sau khi cất cánh từ đường băng 11R. Sự việc làm ảnh hưởng 7 chuyến bay, trong đó có 2 chuyến đã nổ máy chờ tại sân đỗ và 5 chuyến chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng. Trước đó một ngày, một thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện gần sân bay Nội Bài cũng đã ảnh hưởng tới 16 chuyến bay.

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