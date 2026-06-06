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Thời sự

Tạm dừng cất cánh tại sân bay Nội Bài sau khi phi công phát hiện UAV

Dương Ngọc

(NLĐO)- Một thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện gần khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) ảnh hưởng đến 16 chuyến bay.

Chiều 6-6, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, xác nhận thông tin một thiết bị bay không người lái (UAV) đã xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

UAV xâm nhập khu vực Nội Bài, nhà chức trách truy tìm người điều khiển - Ảnh 1.

Khi máy bay ở độ cao khoảng 4.700 feet (tương đương 1.433 m) và cách sân bay khoảng 8 km, tổ lái phát hiện một UAV bay ngược hướng với máy bay

Sự việc được phát hiện sáng cùng ngày, khi chuyến bay VJ1773 trên hành trình Hà Nội - Cam Ranh cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 10 giờ 11. Khi máy bay ở độ cao khoảng 4.700 feet (tương đương 1.433 m) và cách sân bay khoảng 8 km, tổ lái phát hiện một UAV bay ngược hướng với máy bay và lập tức báo cáo về đài chỉ huy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đài kiểm soát không lưu Nội Bài đã tạm dừng hoạt động cất cánh đối với các máy bay đang chờ xuất phát từ 10 giờ 15 để bảo đảm an toàn.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc sau đó phối hợp với Tổ an toàn đường cất hạ cánh, lực lượng công an và quân đội triển khai xác minh nguồn gốc thiết bị bay. Trong thời gian xử lý sự việc, tổng cộng 16 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Đến 11 giờ 13, UAV không còn xuất hiện trong khu vực sân bay, hoạt động khai thác tại Nội Bài được khôi phục bình thường. Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục rà soát, xác minh đối tượng điều khiển thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc, các vụ việc liên quan đến UAV, drone và vật thể bay xuất hiện gần sân bay đã xảy ra nhiều lần trong thời gian qua, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn hàng không. Vì vậy, các đơn vị chức năng đang tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền và phổ biến quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái cho người dân sinh sống quanh khu vực sân bay.

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