Thời sự Xã hội

Hành khách lần đầu trải nghiệm mùi hương thương hiệu hãng bay Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ngày 6-11, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ra mắt mùi hương thương hiệu riêng mang tên Nhã.

Trên chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội, hành khách đã bất ngờ thú vị khi được trải nghiệm mùi hương thương hiệu của Hãng hàng không quốc gia từ khu vực phòng chờ đến trên máy bay.

Hành khách hào hứng lần đầu trải nghiệm mùi hương thương hiệu hãng bay Việt Nam - Ảnh 1.

Hành khách trên chuyến bay đặc biệt giới thiệu mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines tham gia mini game “Cảm nhận mùi hương” bằng cách đoán mùi hương

Trong phòng chờ là sự kết hợp của hương sen và trà đen, còn trong khoang máy bay là sự hòa quện của hương sen, trà, bưởi và cốm trong hai khoảnh khắc đón khách lên và tiễn khách rời máy bay; trong buồng vệ sinh là sự kết hợp của hương sen và hương quýt.

Tại sự kiện ra mắt mùi hương thương hiệu được thực hiện ngay trên chuyến bay, khi đã ổn định độ cao, đại diện Vietnam Airlines cho biết với chuyến bay đặc biệt mang chủ đề "Nhã - Chuẩn mực thanh tao", Vietnam Airlines chính thức ra mắt mùi hương thương hiệu đầu tiên được sáng tạo bởi nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn.

Lấy cảm hứng từ hoa sen, "Nhã" kết hợp với những nốt hương đặc trưng của ba miền như: Trà mạn Thái Nguyên, bưởi Thanh Trà, cốm Làng Vòng, quýt Lai Vung… với những biến thể khác nhau trong từng không gian để mang đến một hương thơm thanh lịch, đậm đà bản sắc Việt.

Với thông điệp "Một mùi hương thanh nhã đồng hành cùng hành khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines", hãng mong muốn mang đến một hành trình đầy cảm xúc.

Chia sẻ trước các hành khách trên chuyến bay, KOL Crystal Huyền Trang cho rằng mỗi thương hiệu 5 sao đều mang trong mình một "chữ ký vô hình" - là mùi hương đặc trưng mà chỉ cần thoáng qua, ta đã có thể nhận ra.

"Khi bước vào một khách sạn như The Ritz-Carlton hay Four Seasons, mùi hương dịu nhẹ, sang trọng ấy không chỉ tạo cảm giác dễ chịu, mà còn truyền tải tinh thần của thương hiệu - đẳng cấp, tinh tế và đáng tin cậy"- cô nói. Nhiều thương hiệu thời trang cao cấp cũng lựa chọn mùi hương như một phần trong trải nghiệm khách hàng, như hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ trong các cửa hàng của Chanel hay Dior giúp khách hàng cảm nhận như đang bước vào một thế giới nơi cái đẹp hiện diện ở mọi giác quan.

"Ngày hôm nay, khi bước lên máy bay của Vietnam Airlines, dù nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhận ra - à, đây chính là mùi hương của đất nước mình, quê hương mình, của sự tự hào và tinh tế - một mùi hương khiến tôi cảm thấy như đang "về nhà""- Huyền Trang chia sẻ.

Nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn khẳng định với cô, việc thiết kế mùi hương đặc trưng cho Vietnam Airlines không chỉ là một dự án điều hương mà đó là hành trình mang nhiều tâm huyết và niềm tự hào.

Hành khách hào hứng lần đầu trải nghiệm mùi hương thương hiệu hãng bay Việt Nam - Ảnh 2.

Nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn trò chuyện cùng hành khách, kể lại câu chuyện mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines

"Đây là dự án mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt, không chỉ với cá nhân tôi mà với Vietnam Airlines. Chúng tôi đã đi qua từng công đoạn: Từ nghiên cứu, khảo sát, thảo luận chuyên sâu, đến điều hương và hoàn thiện sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Toàn bộ dự án được thực hiện bởi đội ngũ người Việt với tất cả sự chuyên chú và tự hào"- cô chia sẻ.

Theo nghệ sĩ, Nhã thể hiện trọn vẹn tinh thần Vietnam Airlines: Tinh tế, thanh lịch và gần gũi.  Ê-kíp sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến những phiên bản được nâng cấp, phù hợp với từng thời điểm và đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, ông Đặng Anh Tuấn cho biết: "Với LotuScent, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định nỗ lực nâng tầm trải nghiệm 5 sao quốc tế. Không chỉ chăm chút cho những yếu tố hữu hình, chúng tôi còn đầu tư cho những trải nghiệm vô hình, nơi cảm xúc và dấu ấn thương hiệu được lan tỏa".

Theo Vietnam Airlines, mùi hương thương hiệu sẽ được chính thức triển khai trên các đường bay trọng điểm do hãng khai thác cùng một số phòng khách Bông Sen Vàng.

Một số hình ảnh:

Hành khách hào hứng lần đầu trải nghiệm mùi hương thương hiệu hãng bay Việt Nam - Ảnh 3.

Hành khách trên chuyến bay hào hứng với minigame đoán nốt hương của Nhã

Hành khách hào hứng lần đầu trải nghiệm mùi hương thương hiệu hãng bay Việt Nam - Ảnh 4.

Nhân dịp ra mắt mùi hương thương hiệu đầu tiên của Vietnam Airlines, hãng tặng toàn bộ hành khách chuyến bay set quà đặc biệt gồm chai xịt thơm “Nhã” với hương thơm đặc trưng của Vietnam Airlines

Hành khách hào hứng lần đầu trải nghiệm mùi hương thương hiệu hãng bay Việt Nam - Ảnh 5.

Hành khách quốc tế hào hứng check-in cùng quà tặng "Nhã"

Hành khách hào hứng lần đầu trải nghiệm mùi hương thương hiệu hãng bay Việt Nam - Ảnh 6.

"Nhã" gửi tới những người bạn năm châu thêm một ký ức về Việt Nam đẹp đẽ

Hành khách hào hứng lần đầu trải nghiệm mùi hương thương hiệu hãng bay Việt Nam - Ảnh 7.

