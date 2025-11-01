Chuyến bay Vietnam Airlines chở hàng hỗ trợ từ TP HCM đến miền Trung đã hạ cánh

Trước tình hình mưa lũ lịch sử gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã nhanh chóng triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ tới các địa phương chịu thiệt hại. Mới đây, những chuyến hàng đầu tiên đã cập bến Huế.

Vietnam Airlines ưu tiên tải chất xếp hàng hóa hỗ trợ vùng mưa lũ miền Trung để vận chuyển nhanh nhất có thể, kịp thời đến được đồng bào vùng lũ lụt bị ảnh hưởng

Với tinh thần trách nhiệm xã hội và mong muốn làm cầu nối lan tỏa sự sẻ chia, Vietnam Airlines đã thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp đến các điểm miền Trung gồm Huế, Đà Nẵng và Chu Lai.

Ngay sau khi công bố thông tin ngày 30-10, lô hàng đầu tiên bao gồm 490 kg nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo, lương thực do Báo Phụ Nữ TP HCM gửi tặng đã được Vietnam Airlines vận chuyển đến Huế trên chuyến bay VN1376 trong ngày 31-10. Hoạt động này một lần nữa cho thấy sự chuẩn bị và sẵn sàng tiếp nhận tấm lòng của cộng đồng gửi đến các tỉnh, thành miền Trung của hãng Hàng không Quốc gia trong việc đồng hành, hỗ trợ và khắc phục đồng bào vùng lũ.

Bên cạnh việc nỗ lực duy trì hoạt động khai thác an toàn, thông suốt trong điều kiện thời tiết phức tạp, Vietnam Airlines luôn tiên phong đồng hành thực hiện trách nhiệm xã hội trong mọi thời điểm. Những chuyến bay chở hàng cứu trợ không chỉ mang theo nguồn lương thực, thuốc men và vật dụng thiết yếu, mà còn chở cả tấm lòng, tình cảm và tinh thần đoàn kết từ khắp mọi miền đất nước hướng về miền Trung.

Với hành động ý nghĩa này, Vietnam Airlines một lần nữa khẳng định vai trò của Hãng hàng không quốc gia, không chỉ là cầu nối giữa các vùng miền, mà còn là cầu nối của yêu thương, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì một Việt Nam bền vững và nhân ái hơn. Với kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp, tàu bay rộng và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên hàng đầu, Hãng cam kết sẽ dốc sức hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn.

Chương trình miễn phí cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các phí liên quan diễn ra từ ngày 30-10, áp dụng cho các tổ chức như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các địa phương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội và quỹ từ thiện được cấp phép, cùng doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ hoặc giới thiệu. Điều này nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa đúng mục đích và đến được đúng những người cần được hỗ trợ.

Vietnam Airlines vẫn tiếp tục triển khai tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa cứu trợ miễn phí cho đến khi việc khắc phục bão lũ tại những vùng ảnh hưởng kết thúc. Để đăng ký và đặt giữ chỗ vận chuyển hàng hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hoa – Ban Kế hoạch và Tiếp thị Hàng hóa, Vietnam Airlines. SĐT: 0395216659; Email: hoantl@vietnamairlines.com./.

Năm 2024, Vietnam Airlines đã trở thành cầu nối chia sẻ những khó khăn mà người dân bị ảnh hưởng do bão Yagi gây mưa to, ngập lụt ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc. Hơn 300 tấn hàng cứu trợ gồm áo phao, thuốc men, thực phẩm và đồ uống đã được Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) vận chuyển miễn phí trên các chuyến bay của hãng để cùng chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Một số hình ảnh:

Lô hàng hỗ trợ đầu tiên được vận chuyển trên chuyến bay VN1376 trong ngày 31-10 và VN1366 ngày 1-11 từ TP HCM đến Huế để chuyển tiếp đến các vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ

Với mạng đường bay rộng và sở hữu đội máy bay thân rộng cùng kinh nghiệm vận chuyển hàng hoá hỗ trợ trước đây nên Vietnam Airlines có thể triển khai thực hiện rất nhanh chóng

Không chỉ đảm bảo khai thác an toàn, Vietnam Airlines luôn tiên phong đồng hành thực hiện trách nhiệm xã hội trong mọi thời điểm



