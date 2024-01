Hành khách may mắn nhận quà tặng vé máy bay ngày đầu năm 2024

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu tăng cường khai thác các chuyến bay đêm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết 2024, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn khai thác và chất lượng dịch vụ