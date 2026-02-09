HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cao điểm cận Tết, Bến xe Miền Đông mới tăng cường 100 xe mỗi ngày

Ngọc Vân - Thanh Trúc

(NLĐO) - Những ngày cận Tết, do lượng khách tăng cao, Bến xe Miền Đông mới chủ động tăng cường phương tiện nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân

Ghi nhận trưa 9-2 (22 tháng Chạp), Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP HCM) nhộn nhịp hành khách bắt đầu hành trình về quê đón Tết. Nhiều người mang theo hành lý, tập trung mua vé đi các tỉnh miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa… Hàng loạt chuyến xe xuất bến trong tình trạng kín chỗ.

Giữa trưa 22 tháng Chạp, dòng người đổ về Bến xe Miền Đông mới để về quê ăn Tết.

Chuẩn bị lên xe về Gia Lai, bạn Nông Ngọc Anh (19 tuổi) cho biết đã phải đặt vé từ sớm vì nhiều xe hết chỗ rất nhanh: "Việc đặt vé online giúp mình tiết kiệm rất nhiều thời gian, không phải chen lấn chờ đợi dù bến đang rất đông khách".

Hành khách tăng vọt, Bến xe Miền Đông mới huy động thêm 3.300 chỗ mỗi ngày - Ảnh 1.

Nhân viên nhà xe kiểm tra vé điện tử của hành khách trước giờ lên xe.

Theo đại diện Ban Quản lý Bến xe Miền Đông mới, từ ngày 15 đến 21 tháng Chạp, mỗi ngày có khoảng 470 lượt xe rời bến, tăng 27% so với cùng kỳ và tăng 32% so với ngày thường; lượng hành khách xấp xỉ 11.000 lượt/ngày, tăng lần lượt 46% và 69%. Riêng ngày 20 tháng Chạp, có 601 chuyến xe phục vụ hơn 15.000 lượt khách.

Trước nhu cầu tăng cao, bến phối hợp với các doanh nghiệp vận tải bổ sung khoảng 100 xe/ngày, tương đương hơn 3.300 chỗ trong giai đoạn 20–29 tháng Chạp; đồng thời huy động thêm khoảng 20 xe hợp đồng chất lượng cao với 600 chỗ để kịp thời giải tỏa khách. 

Hành khách tăng vọt, Bến xe Miền Đông mới huy động thêm 3.300 chỗ mỗi ngày - Ảnh 2.

Tại các cổng ra vào, lực lượng chức năng túc trực hướng dẫn hành khách trước giờ khởi hành.

Song song đó, lực lượng điều hành được tăng cường để điều tiết giao thông nội bộ, phối hợp CSGT và Công an địa phương phân luồng, xử lý "xe dù", "bến cóc", xe trá hình và phương tiện chạy sai hành trình, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Bến xe cũng đã hoàn tất bổ sung bảng chỉ dẫn và hệ thống camera giám sát 24/7 nhằm kịp thời xử lý các sự cố an ninh, cháy nổ. 

Để đảm bảo quyền lợi, hành khách được khuyến cáo chỉ mua vé tại quầy hoặc website chính thức, đồng thời vào bến lên xe để tránh vé giả và giảm áp lực ùn tắc trong dịp cao điểm Tết.

